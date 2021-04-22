Защита Олега Пулатова , обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине , должна иметь возможность осмотреть обломки самолета, хранящиеся на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн, вместе со своим экспертом. Об этом заявил в четверг на слушаниях председательствующий судья Фредерик Стейнхейс.

"У защиты должна сохраниться возможность осмотреть обломки, - отметил он. - Для этого нет временных рамок. И прокуратура должна способствовать этому визиту".

Кроме того, суд разрешил адвокатам и их экспертам в случае необходимости использовать специальный сканнер для изучения повреждений.

Вместе с тем Стейнхейс заявил, что исследования должны быть ограничены имеющимися обломками и реконструкцией.

"Если защита хочет приобщить и изучить новые обломки, она должна представить объяснения, - сказал он. - На данном этапе суду не понятно, почему они им необходимы".

США не предоставили данные по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) суду. Об этом РИА Новости рассказала судья Мария Кнайф.

«Суд поручил следственному судье провести расследование. Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. Когда все документы получены, они включаются в материалы дела и обсуждаются на судебном заседании Как мы поняли, расследование ряда вопросов не было завершено. Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу», — отметила Кнайф.

Голландский суд неоднократно просил США предоставить спутниковые снимки места авиакатастрофы, но не получил ответа.

Приговор по делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 будет вынесен не ранее 2022 года. Об этом отвечающая за работу со СМИ судья Мария Кнайф сообщила 20 апреля.

По её словам, впереди ещё много работы по этому делу. В текущем году в окружном суде Гааги назначено несколько блоков слушаний, они продлятся до следующего года.

«Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров», — сказала Кнайф РИА Новости.

Она добавила, что на 7 июня назначено начало разбирательства дела по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, суд по делу об авиакатастрофе на Украине летом 2014 года начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Подозреваемых четверо, это российские граждане Игорь Гиркин Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко . По версии следствия, пассажирский самолёт сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Прокуратура Нидерландов признала утечку записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении Boeing на востоке Украины Сергея Дубинского, при этом утверждает, что они «нелегальным образом» попали в третьи руки.

«Большинство перехваченных разговоров касаются не только дела MH17, но и криминальных преступлений на Украине. Однако мы имеем иную ситуацию, когда речь идет о документах, о которых сообщалось в передаче, и которые есть только в нашем досье по авиакатастрофе», – цитирует РИА «Новости» прокурора Манона Риддербека.

По его словам, этих документов нет в других делах прокуратуры и нигде больше, «ни прокуратура, ни полиция, ни следственный судья не передавали их третьей стороне». Он подчеркнул, что эти документы попали в руки других сторон нелегальным образом.

Ранее журналисты в Нидерландах заявили, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны службой безопасности Украины . Утверждается, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы. Пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк заявил, что прокуратура Нидерландов не располагает сведениями, как записи телефонных разговоров оказались у голландских журналистов.

Расследование крушения сбитого над Донбассом «Боинга» MH17 превратилось в профанацию и зашло в тупик, и это заставило власти Нидерландов пойти на сокрытие материалов по делу. Такое мнение высказал порталу New Inform независимый технический эксперт Юрий Антипов

Таким образом он прокомментировал публикации в нидерландской прессе о том, что власти скрывают материалы из архива, в том числе переписку государственных служб, имеющую отношение к расследованию катастрофы. Суд Утрехта уже обязал министра юстиции объяснить, на каком основании журналистам отказано в доступе.

«Западные специалисты все внимание сконцентрировали только на одной возможной версии, которая в итоге ничем не подтвердилась, и упустили из виду все возможные другие», — считает специалист.

По его мнению, теперь в Нидерландах и других странах начинают понимать, что расследование проводилось некорректно и с серьезными нарушениями. Именно сокрытые документы могут пролить свет на истинные причины трагедии, считает Антипов.

«Суд себя и так полностью дискредитировал, но сейчас он дискредитирует себя и в глазах самих голландцев, а это очень важный момент», — сказал он.

На заседании 25 ноября суд постановил, что будет рассматривать только одну версию случившегося в рамках расследования о том, что лайнер сбили ополченцы Донбасса. Запросы защиты о расследовании альтернативных версий катастрофы были отклонены.