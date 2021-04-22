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В США за сутки выявлено более 60 тысяч случаев коронавируса

RT на русском
1 час назад
В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили ещё у 62 857 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 превысило 31,8 млн.
60 тысяч новых случаев коронавируса выявили в США
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом превысило 569 тыс.
В мире,Соединенные Штаты,
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