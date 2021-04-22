Обзор иноСМИ: ЕС обвинили в смертях 500 тысяч человек

Экс-посол США: «Северный поток - 2» - это позор, и Германия это знает

Фрид отметил, что на фоне обострения в Донбассе Германии будет сложнее сохранить поддержку «Северного потока-2». Лучшим вариантом он назвал приостановку работ или мораторий по инициативе Германии, так как американские санкции могут нанести удар по отношениям Берлина и Вашингтона.

«Спутник V» побеждает Китай в Филиппинах

Филиппины обратились к России с просьбой о поставках вакцины от коронавируса, чтобы снизить свою зависимость от Китая сообщает Nikkei. У Манилы конфликт с Пекином из-за Южно-Китайского моря, поэтому страна стремится сотрудничать с Китаем как можно меньше.

В марте множество китайских судов пришвартовалось у коралловых рифов спорных островов Спратли. Власти Филиппин призвали КНР немедленно отвести их, но безуспешно. Nikkei отмечает, что благодаря поставкам российских вакцин зависимость Манилы от китайских препаратов упадет до 30 процентов.

«Российская сторона, которая хочет усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии, настроена на расширение поставок «Спутника V», - отмечает издание.

Первые 500 тысяч доз вакцины прибудут на Филиппины к концу апреля, в целом власти заказали 20 миллионов доз.

Партия Ле Пен обвинила ЕС в смертях 500 тысяч европейцев

«Из полумиллиона европейцев, в том числе ста тысяч французов, которые погибли во время этой пандемии, сколько человек с начала года умерло из-за неспособности ЕС производить или просто предоставлять вакцины в достаточном количестве», - заявили депутаты.

Украинский вице-премьер: Россия не получит воду для Крыма

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия не получит воду для Крыма «даже силовым способом»: по его словам, для контроля над водой «пришлось бы захватить полстраны». Об этом пишет «Украинская правда».

«Этот канал рукотворный, он не является естественным. Его легко было в свое время разрушить, потому что он рукотворный. И он тянется от естественного источника. То есть им придется до Днепра доходить? На север страны, чтобы везде контролировать эту воду? Это нереально. Это полстраны надо захватить», - заявил Резников.

Он подчеркнул, что это «будет очень дорога история для России».

Жестокое убийство в Испании: каннибал расправился с матерью

Безработный испанский официант предстанет перед судом за жестокое убийство матери и надругательство над ее останками: он расчленил тело женщины на множество частей и съел их вместе со своей собакой. Об этом сообщает Fox News.