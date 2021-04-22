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В Турции ввели жесткий локдаун

Артём Кульша
12 минут назад
В Турции будет действовать комендантский час с 22 до 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
В Турции ввели жесткий локдаун
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня турецкое Министерство внутренних дел распространило циркуляр, в котором сказано, что с 19:00 22 апреля до 5:00 26-го в стране будет действовать комендантский час по той причине, что 23-го отмечается государственный праздник День национальной независимости и детей.
В указанные дни с 10:00 до 17:00 гражданам Турции и обладателям вида на жительство там разрешается выходить на улицу исключительно для походов к врачам, в ближайшие продуктовые магазины и аптеки и для выгула домашних животных.
13 апреля, как сообщал «Рамблер», вице-премьер России Татьяна Голикова объявила об ограничении с 15 апреля до 1 июня регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией для профилактики завоза коронавирусной инфекции.
В январе Российский фонд прямых инвестиций объявил о достижении договоренности с турецкой фармацевтической компанией VisCoran Ilac Sanayii A. S. о производстве «Спутника V» и начале процесса трансфера технологии. На прошлой неделе член научного совета Турции по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз рассказал, что по некоторым этапам испытаний российской вакцины получены промежуточные положительные результаты.
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