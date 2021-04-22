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Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

ТАСС
34 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где в четверг запланированы его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство БелТА.
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Фото: ТАССТАСС
У трапа самолета белорусского лидера встретили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.
Ранее пресс-служба главы белорусского государства информировала, что в числе приоритетных тем переговоров двух лидеров будет союзная тематика. Ожидается, что Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на вопросах торгово-экономического взаимодействия. Также планируется, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 февраля в Сочи.
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