Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Ранее пресс-служба главы белорусского государства информировала, что в числе приоритетных тем переговоров двух лидеров будет союзная тематика. Ожидается, что Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на вопросах торгово-экономического взаимодействия. Также планируется, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.