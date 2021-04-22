Байден перепутал слова во время выступления

«Директор салона (красоты в штате Огайо. — Прим. ред.) потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна... Салун? Салон! Может, они и посещают салуны, я не знаю...» — произнес Байден и засмеялся.
«Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить — человек уже в возрасте, пожилой. Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Не в стране соцлагеря? Это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам. Здоровья вам!» — произносит Путин.