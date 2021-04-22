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Байден перепутал слова во время выступления

Артём Кульша
37 минут назад
Президент США Джо Байден перепутал слова «салон» и «салун». Об этом сообщает РИА Новости.
Байден перепутал слова во время выступления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Вчера американский лидер провел выступление по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В ходе него он похвалил за сознательность граждан, которые вакцинируются.
«Директор салона (красоты в штате Огайо. — Прим. ред.) потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна... Салун? Салон! Может, они и посещают салуны, я не знаю...» — произнес Байден и засмеялся.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», Байден выступил с заявлением в связи с введением против России новых санкций. В ходе выступления он перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», а также оговорился, произнося фамилию президента России Владимира Путина. Байден назвал его Клутиным.
На прошлой неделе Байден позвонил Путину. В эфире своего шоу «Место встречи» на НТВ журналист Андрей Норкин рассказал об этом анекдот. Он начинается с того, что пресс-секретарь российского лидера сообщает тому о звонке «этого старого маразматика».
«Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить — человек уже в возрасте, пожилой. Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Не в стране соцлагеря? Это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам. Здоровья вам!» — произносит Путин.
В мире,Андрей Норкин,Джозеф Байден,Владимир Путин,НТВ,Соединенные Штаты,
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