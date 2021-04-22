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Противники Пашиняна приковали себя наручниками к воротам правительства

Lenta.ru
11 минут назад
Противники премьер-министр Армении Никола Пашиняна приковали себя наручниками к воротам здания правительства. Об этом пишет РИА Новости.
Противники Пашиняна приковали себя наручниками в Ереване
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В акции участвовали мужчина и женщина. Они заявили, что представляют движение «Азатагрум» («Освобождение»), которое требует незамедлительной отставки Пашиняна. «Мы не хотим, чтобы он входил в здание правительства», — сказал протестующий.
Участники акции задержаны. К зданию правительства, где в четверг, 22 апреля, пройдет очередное заседание, стянуты силы полиции.
Накануне охрана Пашиняна подралась с жителями города Мегри Сюникской области, протестующими против приезда главы правительства.
В Армении с середины ноября проходят акции с требованием отставки Пашиняна. Его обвиняют в поражении в последней войне за Нагорный Карабах.
В мире,РИА Новости,Армения,
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