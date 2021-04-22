Противники Пашиняна приковали себя наручниками в Ереване

Противники премьер-министр Армении Никола Пашиняна приковали себя наручниками к воротам здания правительства. Об этом пишет РИА Новости

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В акции участвовали мужчина и женщина. Они заявили, что представляют движение «Азатагрум» («Освобождение»), которое требует незамедлительной отставки Пашиняна. «Мы не хотим, чтобы он входил в здание правительства», — сказал протестующий.

Участники акции задержаны. К зданию правительства, где в четверг, 22 апреля, пройдет очередное заседание, стянуты силы полиции.

Накануне охрана Пашиняна подралась с жителями города Мегри Сюникской области, протестующими против приезда главы правительства.