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WSJ: поддельную вакцину Pfizer зимой обнаружили в Мексике и Польше

ТАССиещё 5
1 час назад
Партии поддельных препаратов, выдаваемых за вакцину Pfizer - Biontech, обнаружили этой зимой в Мексике и Польше. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на компанию Pfizer и местные власти.
Поддельную вакцину Pfizer обнаружили в двух странах
Фото: ReutersReuters
По данным издания, в феврале полиция мексиканского штата Нуэво-Леон задержала шесть человек после обыска в клинике, где прививали ненастоящей вакциной: в ампулах содержалась дистиллированная вода. Одна доза стоила около $1 тыс. Прививки поставили примерно 80 людям, ущерба их здоровью нанесено не было.
Подделка, обнаруженная в январе в Польше, содержала гиалуроновую кислоту и, вероятнее всего, была средством от морщин. "Вакцину" конфисковали из квартиры частного лица, никто не успел ею привиться. Мужчине, который хотел продавать подделку, предъявили обвинения в мошенничестве.
В мире,Pfizer,Wall Street Journal,Польша,Мексика,
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