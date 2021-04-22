Поддельную вакцину Pfizer обнаружили в двух странах

По данным издания, в феврале полиция мексиканского штата Нуэво-Леон задержала шесть человек после обыска в клинике, где прививали ненастоящей вакциной: в ампулах содержалась дистиллированная вода. Одна доза стоила около $1 тыс. Прививки поставили примерно 80 людям, ущерба их здоровью нанесено не было.