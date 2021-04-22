На кадрах видно, как кислородное облако окутало окрестности больницы. Это произошло в момент, когда резервуар больницы заправляли кислородом их танкера. По предварительной информации всему виной не сработавший клапан. Однако точные причины сейчас устанавливаются.

По данным властей кислорода в больнице не было в течение получаса, за это время скончалось 22 человека, получавшие кислородную поддержку. Ещё двое умерли позднее. У всех них был коронавирус.