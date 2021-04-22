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Опубликовано видео смертельной утечки кислорода в ковидном госпитале

Александр Кузьмин
14 минут назад
На западе Индии из-за утечки кислорода в больнице погибли 24 пациента с коронавирусом.
Видео публикует канал «360».
На кадрах видно, как кислородное облако окутало окрестности больницы. Это произошло в момент, когда резервуар больницы заправляли кислородом их танкера. По предварительной информации всему виной не сработавший клапан. Однако точные причины сейчас устанавливаются.
По данным властей кислорода в больнице не было в течение получаса, за это время скончалось 22 человека, получавшие кислородную поддержку. Ещё двое умерли позднее. У всех них был коронавирус.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся душераздирающей трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.
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