Банкир прославился после инфаркта на рабочем месте

Банкир из европейского филиала HSBC Джонни Фростик прославился из-за перенесенного на рабочем месте инфаркта и спровоцировал масштабное обсуждение проблемы переработок, пишет Bloomberg

Фото: Кадр: Джонни Фростик / LinkedIn Кадр: Джонни Фростик / LinkedIn

О перенесенном приступе Фростик рассказал в видео на сервисе для трудоустройства LinkedIn. По словам финансиста, первым делом после инфаркта он подумал о предстоящей на следующей день деловой встрече, которую было бы неудобно переносить.

Издание называет 45-летнего банкира живым воплощением принципа «работай, пока не сляжешь», распространенного в последние годы в странах Запада, где зачастую стираются границы между рабочим и личным временем. Утверждается, что проблемы со здоровьем начались у Фростика именно из-за переутомления и слишком напряженного рабочего графика.

В видео банкир говорит, что чувствует на себе ответственность перед другими работниками, в том числе в финансовой сфере, которые так же страдают от переработок и не могут в должной мере распределять нагрузку.