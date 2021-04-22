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Европейский банкир прославился из-за инфаркта на рабочем месте

Lenta.ru
1 час назад
Банкир из европейского филиала HSBC Джонни Фростик прославился из-за перенесенного на рабочем месте инфаркта и спровоцировал масштабное обсуждение проблемы переработок, пишет Bloomberg.
Банкир прославился после инфаркта на рабочем месте
Фото: Кадр: Джонни Фростик / LinkedInКадр: Джонни Фростик / LinkedIn
О перенесенном приступе Фростик рассказал в видео на сервисе для трудоустройства LinkedIn. По словам финансиста, первым делом после инфаркта он подумал о предстоящей на следующей день деловой встрече, которую было бы неудобно переносить.
Издание называет 45-летнего банкира живым воплощением принципа «работай, пока не сляжешь», распространенного в последние годы в странах Запада, где зачастую стираются границы между рабочим и личным временем. Утверждается, что проблемы со здоровьем начались у Фростика именно из-за переутомления и слишком напряженного рабочего графика.
В видео банкир говорит, что чувствует на себе ответственность перед другими работниками, в том числе в финансовой сфере, которые так же страдают от переработок и не могут в должной мере распределять нагрузку.
Авторы выражают надежду на то, что подобные случаи помогут запустить в профессиональном сообществе дискуссию о допустимости переработок.
В мире,Bloomberg,
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