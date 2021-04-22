«Вы просто влюбляетесь, и цена не имеет значения»

Азиатско-Тихоокеанский регион считают своим домом более четырех миллиардов человек, то есть две трети населения земного шара. Эта территория имеет серьезный экономический вес, и неудивительно, что сегодня в Азии проживают больше миллионеров и миллиардеров, чем в любой другой части света. Однако у любой медали две стороны: одной из главных проблем региона является социальное неравенство — экономическая пропасть между богатыми и бедными. О роскошном образе жизни самых обеспеченных людей Азии и об их соотечественниках, живущих на грани нищеты, — в материале из цикла «Ленты.ру» о детях богатых родителей.

Фото: @kimlee @kimlee

«Мы умело скрываем это от самих себя»

По данным международной организации Oxfam за 2018 год, количество сверхобеспеченных людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысило число состоятельных жителей Северной Америки и Европы и составило 600 человек. Согласно отчету, живущие в странах Азии бизнесмены владеют 30,8 процента совокупного состояния богатейших людей мира. Для сравнения: на долю бизнесменов Северной Америки приходится 28,2 процента этого показателя.

Проблема неравенства неоднократно раскрывалась в азиатском кинематографе. Например, в южнокорейском фильме «Паразиты» режиссера Пон Чун Хо изображены две семьи, пути которых вряд ли пересеклись бы в реальной жизни. В интервью изданию «Коммерсантъ» автор кинокартины подчеркнул, что Корее удалось достичь экономического роста, однако платой за успех стало социальное расслоение населения.

«У нас есть теперь очень богатые и очень бедные люди, и это тоже часть реальности. ( ) Мы не можем игнорировать экономические принципы мира, в котором существуем. Общество делится на имущественные классы. Впрочем, теперь мы умело скрываем от самих себя наличие социальных барьеров и с улыбкой смотрим на новую складывающуюся иерархию как на пережиток прошлого. Но реальность такова, что огромный разрыв между людьми усиливается, и эти границы все труднее преодолеть», — заключил он.

Кроме того, люди с более низким уровнем благосостояния не имеют возможности инвестировать в те виды деятельности, которые могут повысить уровень их доходов. Из-за этого большой слой населения остается в бедности.

Японский кинорежиссер Хирокадзу Корээда показал в ленте «Магазинные воришки» большую семью бедного японского рабочего. Все ее члены занимаются воровством, чтобы хоть как-то себя прокормить. Трое взрослых и трое детей живут бедно и преступно, ставя превыше всего любовь и семейные ценности. В фильме зритель может увидеть, с какими проблемами сталкиваются малообеспеченные жители высокотехнологичных и передовых стран и в каких условиях им приходится существовать.

Конечно, немало картин показывает и живущих в роскоши людей. Фильм режиссера Джона Чу «Безумно богатые азиаты» впускает зрителей в дом самых состоятельных и влиятельных семейств Сингапура — Янгов, которые неприлично богаты. Частные самолеты, дорогие автомобили, многоэтажные особняки и шумные вечеринки являются иллюстрацией того, в каком изобилии живут представители местной элиты.

Роскошь по-азиатски

Выдающиеся предприниматели-миллиардеры Азии, которые числятся в списках Forbes , заработали свои состояния путем создания самых разных бизнесов. Они возглавляют нефтегазовые компании, руководят крупнейшими китайскими интернет-ретейлерами, владеют компаниями по производству инновационной техники, занимаются недвижимостью. Сверхобеспеченные семьи, как правило, не ведут публичную жизнь, однако есть и те, кто не видит ничего зазорного в том, чтобы общественность знала об образе жизни владельцев многомиллионных активов.

В январе этого года на платформе Netflix состоялась премьера нового реалити-шоу Bling Empire («Империя гламура»), рассказывающего об обчень обеспеченных азиатах и американцах азиатского происхождения, которые ведут роскошную жизнь в Калифорнии. Участники проекта — группа живущих в Лос-Анджелесе азиатов, давно знакомых между собой.

Например, среди участников есть Габриэль (Gabriel) и Кристин Чиу (Christine Chiu) — супружеская пара, владеющая прибыльным бизнесом в области пластической хирургии. Кристин Чиу родилась на Тайване и выросла в Беверли-Хиллз, окончила Университет Пеппердайн (Pepperdine) в Малибу, Калифорния, по специальности «Международный бизнес» и аспирантуру по специальности «Пиар в области красоты».

В 2006 году героиня вышла замуж за доктора Габриэля Чиу, 24-го прямого потомка династии Сун. У пары есть сын по прозвищу Бэйби Джи (Baby G). Состояние Чиу оценивается в 80 миллионов долларов. Крупный семейный счет отчасти объясняется наличием королевской крови.

Известно, что в 2019 году Кристин и Габриэль совместно с принцем Уэльским Чарльзом открыли в Шотландии специальный оздоровительный центр The Prince’s Foundation Chiu Integrated Health Programme.

В материале модного журнала Harper`s Bazaar , который посвящен бизнесвумен, говорится, что она желанная гостья на показах люксовых брендов, таких как Dior, Valentino, Alexandre Vauthier и многих других. По словам светской львицы, прежде чем покупать дорогие наряды, она узнает, сколько стоят материалы, насколько сложно это сделать, в каких условиях создавался предмет одежды. Она отметила, что порой у ее покупок отсутствуют логические причины.

В проекте также снялся блогер и наследник сингапурской судоходной компании Кейн Лим (Kane Lim). Состояние 31-летнего сингапурца оценивается в 20 миллионов долларов.

Семья Лима ведет сразу несколько многомиллионных бизнесов. Кейн вслед за родителями занялся недвижимостью и вскоре стал инвестором. К 20 годам он разбогател и вернул деньги, которые ему одолжили отец с матерью в начале пути. Лим переехал в Лос-Анджелес, чтобы развиваться, заниматься модой и творчеством. В переезде он видит «много возможностей соединить Восток и Запад».

Лим не разглашает имена своих родителей в СМИ. «Я делаю это специально, потому что не хочу зависеть от них. Члены моей семьи не выставляют ничего напоказ. На самом деле я среди них — белая ворона, поскольку я единственный, у кого есть социальные сети», — сказал он в интервью

Миллионер быстро обрел популярность в Лос-Анджелесе благодаря своему роскошному образу жизни в кругу друзей из высшего общества. В своем Instagram Лим публикует фото, сделанные в роскошных домах, в частных самолетах и спорткарах, а также кадры с внушительной обувной коллекцией и брендированными пакетами люксовых марок в гардеробной.

Одной из самых взрослых и знаменитых наследниц является 60-летняя Анна Шай (Anna Shay) — наполовину русская, наполовину японка. Она получила состояние от отца Эдварда Шая (Edward Shay), владельца компании Pacific Architects and Engineers, занимающейся легальным производством оружия, танков и ракет. По словам наследницы, отец не хотел, чтобы ее жизнь была обременена работой, поэтому обеспечил ей комфортное существование. Мать Анны Ай Оидзуми (Ai Oizumi) — из русской аристократии, живущей в Японии. По данным TV Overmind, состояние Шай составляет 600 миллионов долларов.

Анна переехала в Лос-Анджелес в детстве. В свободное время она летает в Париж на частном самолете, покупает сделанные на заказ вещи от-кутюр и ювелирные изделия, появляется на светских мероприятиях в компании других богачей Лос-Анджелеса. Знакомые Шай отмечают, что она очень щедра по отношению к тем, кто ей импонирует.

Джейми Сье (Jaime Xie) — одна из самых молодых и обеспеченных участниц реалити-шоу. Она дочь американского бизнесмена китайского происхождения Кен Сье (Ken Xie), который известен своими заслугами в области кибербезопасности Кремниевой долины.

Несмотря на то что наследница родилась «окруженная технологиями и Tesla», со средней школы ее увлекала мода. Еще в подростковом возрасте она поняла, что модные дома Chanel Louis Vuitton ей нравятся куда больше масс-маркетовых магазинов. Сье поступила в престижную школу моды Парсонс (Parsons), затем перевелась в Институт моды, дизайна и мерчендайзинга в Лос-Анджелесе.

Отучившись год, она бросила вуз, чтобы сосредоточиться на развитии своего блога в соцсетях. Сейчас у нее почти 500 тысяч подписчиков в Instagram . Согласно информации издания Insider , девушка сотрудничает с модными брендами и зарабатывает от 100 тысяч долларов в год (7,5 миллиона рублей). Она регулярно путешествует и посещает Недели моды в Париже и Милане. Общее состояние наследницы составляет 50 миллионов долларов.

Черри Чан (Cherie Chan) и Джесси Ли (Jessey Lee) — еще одна пара предпринимателей, известная в кругах самых богатых азиатов. Известно , что Ли ведет дела семейной мебельной компании Lee Furniture. Помимо этого, он инвестирует крупные суммы в гостиничный бизнес, технологии и организации по здравоохранению. Вместе со своей возлюбленной бизнесмен основал алкогольную компанию Religion Tequila.

Черри Чан — бывшая поп-исполнительница, наследница джинсовой империи. Несмотря на участие пары в реалити-шоу, подробности их жизни не раскрываются. К примеру, в СМИ до сих пор не указывается точный возраст героев. Тем не менее, согласно материалу Marie Claire Australia, капитал Джесси составляет около 20 миллионов долларов, а суммарное состояние бизнесмена и бизнесвумен оценивается в 200 миллионов долларов.

«Сейчас мы сосредоточены на создании наследия для наших детей. Мы не хотим полагаться на наши семьи, поэтому занимаемся развитием Religion Tequila и текстильного бизнеса», — рассказала Чан в интервью The Sun.

Запредельная нищета

В 2017 году СМИ писали, что в ряде стран Азии наблюдается катастрофический разрыв между самыми богатыми и самыми бедными людьми. Он исчисляется с помощью коэффициента Джини — показателя, отражающего степень неравенства в распределении доходов в обществе. Если деньги рассредоточены равномерно, то показатель будет равен нулю, в обратном же случае (если все принадлежит одному человеку) — единице. Таким образом, чем ниже коэффициент Джини, тем меньше в стране экономическое неравенство. В период с 1990 по 2014 год этот показатель увеличился в регионе с 0,37 до 0,48 — почти на 30 процентов.

«Рабочие с более высоким уровнем образования видят рост своих доходов, в то время как заработная плата низкоквалифицированных рабочих снижается. Этот разрыв составляет 25-35 процентов неравенства доходов в Азии», — отмечалось в отчете Asian Development Bank.

Этот разрыв особенно сильно ощущают женщины, которые сталкиваются с дискриминацией и получают за работу меньшие деньги, чем их коллеги-мужчины.

Есть несколько азиатских стран, которым исторически удавалось минимизировать разрыв между богатыми и бедными. В их число входит Япония: согласно отчету Credit Suisse за 2016 год, в этой стране богатства распределяются равномернее, чем в других крупных государствах. Еще одним лидером в этом отношении является Южная Корея. Тем не менее в последние годы и там наблюдается рост бедности, особенно среди пожилых людей.

По данным Oxfam за 2017 год, несправедливое распределение доходов было и остается постоянной проблемой для Индонезии, которая занимает шестое место в мире по уровню неравенства.

Вьетнам сталкивается с аналогичными проблемами: сельские жители и группы этнических меньшинств страдают от неравенства больше других. Несмотря на то что уровень бедности в стране резко снизился (с 58 процентов в 1993 году до менее 5 процентов в 2015 году), главам государства предстоит большая работа, чтобы помочь тем, кто остается за чертой бедности. «Правительство Вьетнама сильно обеспокоено быстрорастущим разрывом, поэтому серьезно намерено сократить разрыв между богатыми и бедными», — говорится в отчете Oxfam

«Бабушка, торгующая зеленью, сможет принять оплату по QR-коду»

В феврале 2021 года глава Китая Си Цзиньпин объявил об успехе страны в деле борьбы с низким уровнем благосостояния народа. По его словам, нищета в региональном масштабе была преодолена: из бедности были выведены почти 100 миллионов жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тысяч деревень.

При этом Агентство Reuters считает , что Китай установил низкую планку в определении нищеты. В сельских районах нищетой считается уровень доходов меньше четырех тысяч юаней в год (47 тысяч рублей), то есть около 1,69 доллара в день (128 рублей). Это сравнимо с пороговым значением Всемирного банка в размере 1,90 доллара в день (144 рубля).

Страна подошла к вопросу системно — поддерживая образовательные программы, строя дороги в деревнях, чтобы улучшить коммуникации между людьми. Большую роль сыграли новые технологии: даже бабушка, торгующая на улице зеленью, может принять оплату по QR-коду. Несмотря на успех Китая в этом вопросе, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона до сих пор сталкиваются с проблемой низкого благосостояния населения.