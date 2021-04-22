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В Италии задержан сообщник исполнителя теракта в Ницце в 2016 году

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Итальянская полиция задержала сообщника исполнителя теракта в Ницце в 2016 году, в результате которого погибли 86 человек. Подозреваемый — 28-летний албанец Эндри Елези, пишет Corriere della Sera.
Задержан сообщник виновника теракта в Ницце
Фото: ReutersReuters
Как уточняется, мужчину задержали в коммуне Спаранизе в итальянском регионе Кампания.
Ордер на его арест был выдан французским судом.
По информации ANSA, подозреваемый снабдил террориста оружием.
4 июля 2016 года террорист на грузовике протаранил людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии, в результате чего погибли 86 человек.
Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель.
В мире,Сorriere della sera,Италия,Ницца,
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