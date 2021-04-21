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Зеленский ввел новые санкции против России

Вероника Полынина
52 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новых санкций в отношении России, передает РИА «Новости».
Зеленский ввел новые санкции против России
Фото: ReutersReuters
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций», - говорится в президентском указе.
Так, в расширенный санкционный список попали две российские компании: «Дорлидер» и ООО «Гранит-001».
Обе компании, по данным «Спарк – Интерфакс», имеют отношение к строительству. В качестве основного вида деятельности у «Гранит-001» указаны оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Основным видом деятельности «Дорлидера» обозначено строительство и ремонт дорог государственного и федерального назначения, а также комплексное благоустройство территорий.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава украинского МИД предложил Евросоюзу пошаговый план «для сдерживания дальнейшей эскалации России», в том числе разработку новых секторальных санкций. Он отметил, что персональных санкций «уже достаточно».
В мире,Владимир Зеленский,МИД,ЕС,РИА Новости,Россия,Украина,
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