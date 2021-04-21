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Нашествие ядовитых рыб на пляжи Турции сняли на видео

Юрий Столбов
34 минуты назад
Рыбаки удивились нашествию ядовитых рыб-иглобрюхов, которых также называют фугу, в восточной части Антальи. Подробности и видео случившегося публикует турецкий новостной портал Haberler.
Предполагается, что опасные рыбы попали в эти воды путем «лессепсианской» миграции (миграция тропических морских организмов из Индо-Тихоокеанской области в восточную часть Средиземного моря через Суэцкий канал — прим. «Ленты.ру»).
Кроме того, турецкие эксперты видят причину миграции в действиях египетских строителей. Из-за слишком большого количества плотин на Ниле уменьшился сток пресной воды в Средиземное море и недостаточно соленая вода стала барьером для ядовитых рыб.
В мире,Экология,Видео,Lenta.ru,Анталья,Турция,
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