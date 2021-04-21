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Премьер-министр страны Андрей Бабиш обвинил Москву в причастности ко взрыву складов, на которых хранилось оружие, в 2014 году. Российские власти назвали обвинения чешской стороны политическим маразмом.

Сегодня Путин огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления он заявил, что у Запада есть привычка при любых обстоятельствах цеплять Россию, которая ведет себя сдержанно. Он заверил, что у страны хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры.

Военно-морские силы (ВМС) Индонезии ведут поиски 53 человек, находившихся на подводной лодке, которая перестала выходить на связь в среду. Об этом сообщил агентству Reuters представитель военных.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крыма, который был объявлен временно опасным для полетов и закрыт.

Сотрудники полиции задержали в Москве юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь . Она ехала в такси в районе метро "Автозаводская". Полиция остановила машину в рамках плана "Перехват".

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на ребенка.

Первый полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" полк поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что при активной вакцинации россиян к осени будет возможно снятие ограничительных мер. При этом спикер полагает, что "ковид никуда не денется, может, перейдет в сезонный".

Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова

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