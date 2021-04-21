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Пока вы не уснули: Чехия решила созвать встречу НАТО по России

Елена Прошина
33 минуты назад
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Чехия созывает встречу НАТО по России

Премьер-министр страны Андрей Бабиш обвинил Москву в причастности ко взрыву складов, на которых хранилось оружие, в 2014 году. Российские власти назвали обвинения чешской стороны политическим маразмом.

"Пожалеют так, как давно не жалели": Путин о провокаторах

Сегодня Путин огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления он заявил, что у Запада есть привычка при любых обстоятельствах цеплять Россию, которая ведет себя сдержанно. Он заверил, что у страны хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры.

Подлодка пропала у берегов Бали

Военно-морские силы (ВМС) Индонезии ведут поиски 53 человек, находившихся на подводной лодке, которая перестала выходить на связь в среду. Об этом сообщил агентству Reuters представитель военных.

США проигнорировали запрет России на полеты у Крыма

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крыма, который был объявлен временно опасным для полетов и закрыт.

Полиция задержала Любовь Соболь

Сотрудники полиции задержали в Москве юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь. Она ехала в такси в районе метро "Автозаводская". Полиция остановила машину в рамках плана "Перехват".

Семьям школьников выдадут по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на ребенка.

Растущая мощь: Россия скоро усилится "Сарматом"

Первый полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" полк поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Матвиенко допустила скорое снятие COVID-ограничений

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что при активной вакцинации россиян к осени будет возможно снятие ограничительных мер. При этом спикер полагает, что "ковид никуда не денется, может, перейдет в сезонный".

Панарин не сыграет за Россию на ЧМ

Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова.

Актера из сериала «Глухарь» нашли мертвым в Москве

kino-teatr.ru
Актер Алексей Артамонов скончался. На днях крестник Артамонова актер Николай Сирин обратился с заявлением в полицию о том, что не может связаться с крестным на протяжении нескольких дней.
В мире,Николай Сирин,Любовь Соболь,Андрей Бабиш,Алексей Артамонов,Андрей Назаров,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,НАТО,Совет Федерации,Кино-Театр.Ру,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Чешская Республика,
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