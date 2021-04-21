Сегодня Путин огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления он заявил, что у Запада есть привычка при любых обстоятельствах цеплять Россию, которая ведет себя сдержанно. Он заверил, что у страны хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры.
Военно-морские силы (ВМС) Индонезии ведут поиски 53 человек, находившихся на подводной лодке, которая перестала выходить на связь в среду. Об этом сообщил агентству Reuters представитель военных.
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крыма, который был объявлен временно опасным для полетов и закрыт.