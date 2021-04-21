На месте исчезновения подлодки у Бали появилось нефтяное пятно

Рядом с островом Бали , где исчезла подводная лодка Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-40, были найдены следы разлива нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.

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Масляное пятно обнаружили военные во время поиска субмарины с воздуха. В ведомстве уточнили, что к району исчезновения судна направили два корабля с эхолокаторами.

Подводная лодка KRI Nanggala-40, с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали на глубине 700 метров. Власти Индонезии запросили помощь у Сингапура и Австралии для поисков судна.