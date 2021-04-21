В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Нефтяное пятно образовалось в месте пропажи индонезийской подлодки

Lenta.ru
1 час назад
Рядом с островом Бали, где исчезла подводная лодка Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-40, были найдены следы разлива нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.
На месте исчезновения подлодки у Бали появилось нефтяное пятно
Фото: WikimediaWikimedia
Масляное пятно обнаружили военные во время поиска субмарины с воздуха. В ведомстве уточнили, что к району исчезновения судна направили два корабля с эхолокаторами.
Подводная лодка KRI Nanggala-40, с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали на глубине 700 метров. Власти Индонезии запросили помощь у Сингапура и Австралии для поисков судна.
Построенная в Германии подлодка имеет крейсерскую скорость 21,5 узла и, по предварительным данным, была модернизирована в 2011 году.
В мире,Бали,Индонезия,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители