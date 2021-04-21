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ДНР обвинила украинских силовиков в гибели двух человек

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
15 часов назад
В результате обстрелов украинскими военнослужащими Донецкой народной республики за сутки погибли двое ополченцев, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку и Горловке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли», – передает РИА «Новости» слова представителя ДНР.
Накануне в ДНР сообщили об обстреле из минометов украинскими силовиками окраин Горловки.
Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
В мире,Эдуард Басурин,РИА Новости,
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