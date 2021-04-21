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Макрон поедет на похороны президента Чада

RT на русском
1 час назад
Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 23 апреля, прибудет в Чад, чтобы участвовать в церемонии прощания с погибшим главой республики Идриссом Деби Итно.
Макрон поедет на похороны президента Чада
Фото: ReutersReuters
«Сегодня утром на заседании Совета министров президент Франции почтил память Идрисса Деби Итно. Он примет участие в церемонии прощания, которая пройдет в Чаде в конце недели», — приводит ТАСС слова госсекретаря при премьере Франции Габриэля Атталя.
Он отметил, что Франция скорбит в связи с гибелью главы Чада, который «отличался храбростью и преданностью своей стране».
Ранее стало известно, что переизбравшийся на шестой срок президент Чада Идрис Деби скончался от полученных на фронте ранений. Президент Чада в минувшие выходные приезжал на фронт, чтобы отпраздновать победу в борьбе с повстанцами и руководить операциями вооружённых сил, там он получил несовместимые с жизнью ранения.
В Чаде создан переходный военный совет после смерти президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем.
В мире,Эмманюэль Макрон,Идрис Деби,ИТАР-ТАСС,Чад,Франция,
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