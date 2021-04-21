Zeit: Берлин ищет пути для депортации сирийских беженцев

Согласно германскому законодательству, депортации подлежат те иностранцы, которые нарушают закон. Одновременно с этим ФРГ до сих пор избегала высылки сирийцев из-за ситуации в арабской республике. Действие этого правила формально истекло в декабре 2020 года, но фактически депортаций в Сирию с тех пор не было.