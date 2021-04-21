Чехия призвала НАТО провести новую встречу для обсуждения дальнейших действий в отношении России . Ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш обвинил Москву в причастности ко взрыву складов, на которых хранилось оружие, в 2014 году. Российские власти назвали обвинения чешской стороны политическим маразмом.

Прага намерена скоординировать дальнейшие шаги в отношении Российской Федерации на совещании с союзниками по НАТО. Об этом со ссылкой на МИД Чехии сообщает РИА «Новости».

«Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов», — заявили в ведомстве.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Западу нужно отказаться от «психоза». По его словам, это позволит спокойно продолжить диалог.

«Наверное, можно только призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать обострение отношений России с рядом государств, добавив, что Россия не является инициатором этой напряженности.

«Действительно, возникает определенная напряженность в последнее время... Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады», — отметил представитель Кремля.

Обвинения властей Чехии Песков назвал «совершенно безосновательными».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала дипломатический кризис в российско-чешских отношениях.

«Вот вам ответ на вопрос в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — цитирует РИА «Новости» слова дипломата.

По словам Захаровой, властям Чехии надо стыдиться нелепому ходу расследования взрывов арсенала во Врбетице в 2014 году. За семь лет, отметила она, Прага не озвучила никаких подробностей инцидента, не провела суд, но при этом обвиняет Россию.

Она заявила, что расследование выявило «фантастическую вещь» — местные власти не были осведомлены, что взорвавшийся склад боеприпасов с 2006 года не использовался чешской армией.

«Минобороны [Чехии] сдавало помещения склада в аренду частным оружейным компаниям. Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей», — добавила Захарова, напомнив также, что на объекте не проводили проверки ни полицейские, ни профильные ведомства.

16 октября 2014 года на складе, где хранились 50 т боеприпасов, произошел взрыв. Содержимое арсенала разлетелось по округе почти на километр. Погибли сотрудники фирмы, арендовавшей склад у госкомпании, — Вратислав Гавранек и Людек Петршик. При этом склад боеприпасов не фигурировал в районных планах действий в случае ЧС, и приехавшие тушить огонь пожарные не знали, с какой опасностью имеют дело.