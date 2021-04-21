Фракции Европарламента призывают страны Евросоюза принять «решительные и конкретные меры» в отношении России в связи с ее якобы причастностью ко взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Под совместным заявлением евродепутатов поставили подписи лидеры левоцентристской Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либеральной группы Renew Europe, «зеленых», фракции консерваторов и реформистов, передает ТАСС.

«Сегодня мы полностью солидарны с Чешской Республикой и призываем все государства-члены и Евросовет также продемонстрировать свою солидарность, приняв решительные, общие и конкретные меры в отношении России», – заявили депутаты.

Чехия в среду объявит об очередной высылке из республики российских дипломатов. Со ссылкой на высокопоставленные источники об этом информировало во вторник сетевое издание seznamzpravy.cz.

По данным портала, о высылке дипломатов объявит во второй половине дня новый министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, церемонию назначения которого до этого проведет президент Чехии Милош Земан . Конкретное число сотрудников посольства, которые должны будут покинуть республику, неизвестно. Издание отмечает, что это не коснется посла РФ Александра Змеевского, который получил приглашение в МИД в среду на вторую половину дня.

Информагентство CTK во вторник сообщило, что в среду послу РФ Змеевскому будет выражен протест по поводу реакции России на высылку из Праги 18 сотрудников российского посольства.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Правительство Чехии должно потребовать от России выплаты компенсации за ущерб после взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. С таким призывом к местным властям выступили депутаты нижней палаты парламента страны. Об этом сообщает портал Parlamentni Listy.

«Давайте спросим российскую сторону, хотя это, может быть, и бесполезная попытка, но она абсолютно необходима, чтобы была однозначная компенсация [ ] для тех, кто получил материальный ущерб, в том числе и для чешского государства», — заявила в ходе выступления депутат Маркета Пекарова Адамова.

Кроме того, прозвучало предложение о необходимости дальнейшего усиления санкций против России.

«На уровне Европейского союза мы также должны начать переговоры о дальнейшем усилении санкций против Российской Федерации, потому что нынешних санкций явно достаточно. Россия способна на дальнейшие агрессивные шаги, — подчеркнула парламентарий. — Мы наблюдаем это не только в Чехии».

Также депутаты потребовали от правительства еще больше сократить численность российских дипломатов, чтобы «наконец, получить равное представительство в посольствах» двух стран.

Чешские власти за семь лет так и не разобрались, что произошло со взрывами на складах во Врбетице, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова . По её словам, ситуация парадоксальная, так как «официальных материалов по этому делу практически нет».

Рамблер

"Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться. Посольство в Праге помогали мне — мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии... За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло", — рассказала дипломат в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Спецслужбы Чехии считают, что граждане России Александр Петров Руслан Боширов , объявленные чешской полицией в розыск, 15 октября 2014 года побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии, где на следующий день, 16 октября 2014 года, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Со ссылкой на спецслужбы республики об этом сообщила в воскресенье газета "Лидове новины".

Петров и Боширов, которые, как утверждают чешские спецслужбы, являются агентами ГРУ , в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября. Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения, утверждает газета.

Объявленные в розыск властями Чехии россияне, по данным газеты, это те же лица, что причастны к попытке отравления Скрипалей в Солсбери в 2018 году. В Врбетице они якобы разместили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада.

Тем не менее, как отметила "Лидове новины", оно сработало раньше, чем они планировали. Следствие считает, что взрыв должен был произойти после получения данной партии заказчиком из-за рубежа.

Розыск россиян и высылка дипломатов

Полиция Чехии в субботу объявила россиян Петрова и Боширова в розыск "в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями". Вместе с тем полиция не говорила о связи между взрывом на складе боеприпасов и розыском двух граждан РФ.

Вслед за этим премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году в Врбетице, к которому, по их утверждениям, причастны "офицеры российской военной разведки".

Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США, высылая российских дипломатов. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года, подчеркнул он. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш отказался называть актом государственного терроризма взрыв склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

"Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию", - приводит его слова агентство ТАСС.

По данным Бабиша, тогда нападению подвергся склад товара, предназначавшегося для болгарского торговца оружием. Впрочем, от выпада в адрес России чешский премьер не удержался, заявив, что взрыв устроили агенты ГРУ. Доказательств, естественно, он не привел, заявив, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах в Врбетице "не может быть опубликован" по соображениям национальной безопасности. Он также отметил, что расследование все еще продолжается.

Чехия отказалась от поставок российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на фоне скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Об этом заявил и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек, его слова приводит издание Lidovky.cz.

Гамачек согласился с утверждением советника президента Чехии Романа Примулы о том, что в стране более не стоит вопрос применения российского препарата.

«Единственная опция — сосредоточиться на вакцинах, которые прошли проверку и одобрены EMA (Европейским агентством лекарственных средств)», — заявил чиновник.

«К тендеру будут приглашены компании из Франции, Южной Кореи и США. Туда будет направлена анкета с вопросами на предмет безопасности, на которые они должны ответить. Росатом ее не получит. Такое решение приняло правительство», — заявил Гавличек.

Кроме непосредственного участия, Росатому также будет запрещено участвовать в строительстве в качестве субподрядчика. В госкорпорации заявили, что считают решение чешских властей нерыночным и политически ангажированным.

«Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами», — указано в распространенном корпорацией сообщении.