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"Принять решительные меры": Европарламент выступил с призывом к ЕС из-за России

Елена Прошина
37 минут назад
Фракции Европарламента призывают страны Евросоюза принять «решительные и конкретные меры» в отношении России в связи с ее якобы причастностью ко взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Под совместным заявлением евродепутатов поставили подписи лидеры левоцентристской Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либеральной группы Renew Europe, «зеленых», фракции консерваторов и реформистов, передает ТАСС.
«Сегодня мы полностью солидарны с Чешской Республикой и призываем все государства-члены и Евросовет также продемонстрировать свою солидарность, приняв решительные, общие и конкретные меры в отношении России», – заявили депутаты.

СМИ: Чехия готовит новую высылку российских дипломатов

Чехия в среду объявит об очередной высылке из республики российских дипломатов. Со ссылкой на высокопоставленные источники об этом информировало во вторник сетевое издание seznamzpravy.cz.
По данным портала, о высылке дипломатов объявит во второй половине дня новый министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, церемонию назначения которого до этого проведет президент Чехии Милош Земан. Конкретное число сотрудников посольства, которые должны будут покинуть республику, неизвестно. Издание отмечает, что это не коснется посла РФ Александра Змеевского, который получил приглашение в МИД в среду на вторую половину дня.
Информагентство CTK во вторник сообщило, что в среду послу РФ Змеевскому будет выражен протест по поводу реакции России на высылку из Праги 18 сотрудников российского посольства.
17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия собралась требовать от России компенсацию за взрыв в Врбетице

Правительство Чехии должно потребовать от России выплаты компенсации за ущерб после взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. С таким призывом к местным властям выступили депутаты нижней палаты парламента страны. Об этом сообщает портал Parlamentni Listy.
«Давайте спросим российскую сторону, хотя это, может быть, и бесполезная попытка, но она абсолютно необходима, чтобы была однозначная компенсация [ ] для тех, кто получил материальный ущерб, в том числе и для чешского государства», — заявила в ходе выступления депутат Маркета Пекарова Адамова.
Кроме того, прозвучало предложение о необходимости дальнейшего усиления санкций против России.
«На уровне Европейского союза мы также должны начать переговоры о дальнейшем усилении санкций против Российской Федерации, потому что нынешних санкций явно достаточно. Россия способна на дальнейшие агрессивные шаги, — подчеркнула парламентарий. — Мы наблюдаем это не только в Чехии».
Также депутаты потребовали от правительства еще больше сократить численность российских дипломатов, чтобы «наконец, получить равное представительство в посольствах» двух стран.

Захарова назвала парадоксальной ситуацию со взрывами на складах в Чехии

Чешские власти за семь лет так и не разобрались, что произошло со взрывами на складах во Врбетице, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, ситуация парадоксальная, так как «официальных материалов по этому делу практически нет».
Рамблер
"Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться. Посольство в Праге помогали мне — мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии... За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло", — рассказала дипломат в эфире радиостанции «Вести ФМ».

СМИ: Спецслужбы Чехии заявили о нахождении Петрова и Боширова на месте взрыва склада

Спецслужбы Чехии считают, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные чешской полицией в розыск, 15 октября 2014 года побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии, где на следующий день, 16 октября 2014 года, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Со ссылкой на спецслужбы республики об этом сообщила в воскресенье газета "Лидове новины".
Петров и Боширов, которые, как утверждают чешские спецслужбы, являются агентами ГРУ, в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября. Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения, утверждает газета.
Объявленные в розыск властями Чехии россияне, по данным газеты, это те же лица, что причастны к попытке отравления Скрипалей в Солсбери в 2018 году. В Врбетице они якобы разместили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада.
Тем не менее, как отметила "Лидове новины", оно сработало раньше, чем они планировали. Следствие считает, что взрыв должен был произойти после получения данной партии заказчиком из-за рубежа.

Розыск россиян и высылка дипломатов

Полиция Чехии в субботу объявила россиян Петрова и Боширова в розыск "в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями". Вместе с тем полиция не говорила о связи между взрывом на складе боеприпасов и розыском двух граждан РФ.
Вслед за этим премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году в Врбетице, к которому, по их утверждениям, причастны "офицеры российской военной разведки".
Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США, высылая российских дипломатов. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года, подчеркнул он. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".

Премьер Бабиш: Инцидент в Врбетице не был нападением на Чехию

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш отказался называть актом государственного терроризма взрыв склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
"Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию", - приводит его слова агентство ТАСС.
По данным Бабиша, тогда нападению подвергся склад товара, предназначавшегося для болгарского торговца оружием. Впрочем, от выпада в адрес России чешский премьер не удержался, заявив, что взрыв устроили агенты ГРУ. Доказательств, естественно, он не привел, заявив, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах в Врбетице "не может быть опубликован" по соображениям национальной безопасности. Он также отметил, что расследование все еще продолжается.

Чехия отказалась от поставок российской вакцины против коронавируса

Чехия отказалась от поставок российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на фоне скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Об этом заявил и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек, его слова приводит издание Lidovky.cz.
Гамачек согласился с утверждением советника президента Чехии Романа Примулы о том, что в стране более не стоит вопрос применения российского препарата.
«Единственная опция — сосредоточиться на вакцинах, которые прошли проверку и одобрены EMA (Европейским агентством лекарственных средств)», — заявил чиновник.

Чехия исключила Росатом из тендера на достройку АЭС «Дукованы»

Правительство Чехии исключило российскую государственную корпорацию »Росатом» из числа участников на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», заявил чешский вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек. Об этом сообщает ТАСС.
«К тендеру будут приглашены компании из Франции, Южной Кореи и США. Туда будет направлена анкета с вопросами на предмет безопасности, на которые они должны ответить. Росатом ее не получит. Такое решение приняло правительство», — заявил Гавличек.
Кроме непосредственного участия, Росатому также будет запрещено участвовать в строительстве в качестве субподрядчика. В госкорпорации заявили, что считают решение чешских властей нерыночным и политически ангажированным.
«Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами», — указано в распространенном корпорацией сообщении.
Также Росатом отметил, что запрет на участие в тендере на достройку АЭС «Дукованы» в первую очередь ударит по чешской промышленности, так как контракт российской корпорации предполагал активное участие местных компаний.
В мире,Видео,Ян Гамачек,Руслан Боширов,Андрей Бабиш,Милош Земан,Александр Петров,Мария Захарова,Леонид Слуцкий,ГРУ,Комитет госдумы по международным делам,Европейский совет,Европарламент,Минпромторг,Росатом,МИД,ЕС,Вести ФМ,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Чешская Республика,Прага,
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