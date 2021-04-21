Башар Асад подал заявку на президентские выборы

Башар Асад занял пост президента Сирии в 2000 году и был переизбран в 2014-м. Он «унаследовал» должность от отца, экс-президента Хафеза Асада, который умер от сердечного приступа в июне 2000-го. Тогда страну возглавил совещательный комитет во главе с Абделем Халимом Хаддамом. Одним из первых указов комитет дал Башару звание маршала.