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Обзор иноСМИ: "Россия отомстит за предательство Эрдогана"

Елена Прошина
56 минут назад

"Россия отомстит за предательство Эрдогана"

Французский политолог Рено Жирар заявил в своем материале для Le Figaro о возобновившемся российско-турецком противоборстве. Он отметил, что Владимиру Путину «удалось наладить антизападное партнерство» с Реджепом Тайипом Эрдоганом и закрепить его поставками С-400, но затем Анкара поддержала «любимицу Запада» Украину.
По мнению Жирара, месть России за «предательство» Эрдогана не ограничится лишением Турции российских туристов. Он считает, что Россия может поддержать курдов или присоединиться к команде Израиль-Греция-Кипр, борющейся против Турции в восточном Средиземноморье.

Польский генерал призвал «вернуть Путина в реальность»

Польский генерал Роман Полько заявил, что украинский кризис является угрозой для Польши. В беседе с Radio Maryja он заявил, что дипломатических заявлений и «политики твиттера» недостаточно, «чтобы вернуть Владимира Путина в реальность»: Полько призвал Запад действовать, а не выступать с лозунгами в соцсетях.
«Тролли ведут войну против Польши посредством дезинформации. Мы часто сталкиваемся со всевозможными провокациями, будь то на море, в воздухе или даже на суше. < > Дестабилизация и хаос на Украине также бьют по Польше», - заявил генерал.
По его мнению, «сама по себе» польская дипломатия мало что может изменить в поведении Кремля.
«Наш голос в Европейском союзе, в НАТО очень важен. Эти действия со стороны Польши предпринимаются, и благодаря этому я думаю, что мы можем чувствовать себя в безопасности», - заключил он.

Лукашенко вмешался в украинский кризис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию в Донбассе можно урегулировать, если следовать минским соглашениям. Об этом сообщает БЕЛТА.
На встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко Лукашенко заявил, что его позиция по Донбассу остается неизменной.
«Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. < > Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного», - сказал он.
По мнению Лукашенко, сейчас ситуация в Донбассе зависит только от Украины: Киев должен «пойти по минским соглашениям», даже если «где-то немножко зацепит украинские какие-то интересы».

Парламент Чили одобрил эвтаназию

Палата депутатов Чили одобрила законопроект, разрешающий эвтаназию и «помощь при самостоятельном уходе из жизни» для лиц старше 18 лет, сообщает ABC News. Документ передали на обсуждение в сенат страны.
В законопроекте указано, что для права на эвтаназию у человека должно быть серьезное и неизлечимое заболевание, подтвержденное двумя медиками. Документ предполагает, что врач будет вводить лекарство, вызывающее смерть, или «содействовать самоубийству» - выдавать препарат, который пациент примет самостоятельно. У врачей будет право отказаться от участия в эвтаназии.

Жестокое убийство в США: техасский нянь использовал бойцовские приемы против ребенка

Жителя Техаса Марвина Рекса Лейка арестовали по обвинению в убийстве, караемом смертной казнью: мужчина признался, что использовал «борцовские приемы» в отношении годовалого мальчика, оставленного на его попечении. Как сообщает Fox News, ребенок скончался в больнице.
24-летний Лейк нанес ребенку многочисленные травмы брюшной полости и перелом черепа. Лейк заявил следователям, что они с мальчиком смотрели боевик по телевизору и он решил испробовать «несколько приемов борьбы» на своем подопечном.
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