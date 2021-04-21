На Украине продлили режим ЧС и карантин

Киев и 12 областей страны - Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская - находятся в "красной" зоне эпидемической опасности, где действует самый строгий карантин. 13 апреля министр здравоохранения Максим Степанов
сообщил о достижении пика третьей волны пандемии и относительной стабилизации ситуации. Однако уровень заражения коронавирусом в стране, по данным Минздрава, возрос. Так, число новых случаев заболевания за последние сутки увеличилось на 36%, а летальных случаев - на 16,9% (429 человек). При этом госпитализированы 4 411 человек, выздоровели 14 720 пациентов. Всего с начала пандемии в стране подтверждено заражение коронавирусом у 1 974 118 человек, выздоровели 1 514 472, умерли 40 796.