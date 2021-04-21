На Украине продлили режим ЧС и карантин

Он также добавил, что особенно такую осмотрительность следует продемонстрировать в дни майских праздников, во время Пасхи. "В эти дни мы призываем людей оставаться дома. В пятницу (23 апреля - прим. ТАСС) с советом церквей и религиозных организаций мы будем обсуждать ситуацию", - добавил он.