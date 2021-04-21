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На Украине продлили до 30 июня режим ЧС и карантин

ТАССиещё 4
2 часа назад
Правительство Украины продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня. Об этом заявил в среду премьер страны Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров.
На Украине продлили режим ЧС и карантин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии", - сказал он.
В соответствии с ранее принятым решением действие общего карантина и режима ЧС истекало 30 апреля.
Шмыгаль сообщил, что в настоящее время в стране ситуация с пандемией стабилизируется как с точки зрения роста числа новых заболевших, так и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему Украины.
"Однако это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляньям, вечеринкам, скоплению людей. Мы должны оставаться осмотрительными и осторожными", - подчеркнул глава правительства.
Он также добавил, что особенно такую осмотрительность следует продемонстрировать в дни майских праздников, во время Пасхи. "В эти дни мы призываем людей оставаться дома. В пятницу (23 апреля - прим. ТАСС) с советом церквей и религиозных организаций мы будем обсуждать ситуацию", - добавил он.

Пандемия на Украине

Киев и 12 областей страны - Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская - находятся в "красной" зоне эпидемической опасности, где действует самый строгий карантин. 13 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о достижении пика третьей волны пандемии и относительной стабилизации ситуации. Однако уровень заражения коронавирусом в стране, по данным Минздрава, возрос. Так, число новых случаев заболевания за последние сутки увеличилось на 36%, а летальных случаев - на 16,9% (429 человек). При этом госпитализированы 4 411 человек, выздоровели 14 720 пациентов. Всего с начала пандемии в стране подтверждено заражение коронавирусом у 1 974 118 человек, выздоровели 1 514 472, умерли 40 796.
За период прививочной кампании, которую Украина начала 24 февраля одной из последних в Европе, прививки сделали более 477 тыс. человек, из них двумя дозами вакцинированы лишь пять жителей. В списки ожидания для вакцинации записались более 478 тыс. человек. В стране используются произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. С 13 апреля на Украине стали прививать и препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с 18 апреля - вакциной американской компании Pfizer.
22 апреля на Украину ожидается поставка 367 тыс. доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее, которая уже прошла регистрацию в стране.
От российского препарата "Спутник V" Киев отказался.
В мире,Денис Шмыгаль,Максим Степанов,Pfizer,Правительство Украины,ИТАР-ТАСС,Украина,
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