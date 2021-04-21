В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пашиняна выгнали из второго города на юге Армении

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул еще один расположенный на юге страны город. Он уехал из армянского Мегри после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста и потребовали покинуть населенный пункт.
Пашиняна выгнали из второго города на юге Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как показали в режиме реального времени местные новостные порталы, глава правительства в окружении охраны сел в машину и отбыл из населенного пункта, передает ТАСС.
«Жители Мегри продемонстрировали, что человек, сдавший наши земли, не может свободно гулять по нашему городу», – заявил один из демонстрантов.
В среду Пашинян приехал в город Мегри, расположенный недалеко от границы с Ираном, где его несколько сотен местных жителей встретили акциями протеста. Демонстранты скандировали лозунги, обвиняя главу правительства в том, что он «подписал капитуляцию» и сдал армянские земли.
Ранее в среду Пашинян покинул расположенный на юге страны город Агарак после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста с требованием прекратить его рабочую поездку в регион.
В Армении в конце февраля разгорелся новый политический кризис после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
ВС Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.
В мире,Никол Пашинян,Армен Саркисян,Генштаб,ИТАР-ТАСС,Армения,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители