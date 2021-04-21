Пашиняна выгнали из второго города на юге Армении

В среду Пашинян приехал в город Мегри, расположенный недалеко от границы с Ираном, где его несколько сотен местных жителей встретили акциями протеста. Демонстранты скандировали лозунги, обвиняя главу правительства в том, что он «подписал капитуляцию» и сдал армянские земли.