Принц Гарри отказался остаться на 95-летие Елизаветы II

Елизавета II традиционно не отмечает широко свой день рождения в апреле, так как в Великобритании существует обычай праздновать так называемый официальный день рождения монарха во вторую субботу июня. В этот день проходит торжественный парад в честь королевы — праздник Выноса знамени.