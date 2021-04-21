Принц Гарри отказался остаться на 95-летие Елизаветы II

Принц Гарри прилетал в Великобританию на похороны
дедушки, принца Филиппа, и отказался оставаться на день рождения королевы Елизаветы II
, который она отмечает 21 апреля. Ожидается, что она встретит 95-летие в Виндзорском замке в кругу самых близких. Так как королева находится в трауре по умершему мужу, традиционный холостой залп из пушек времен Первой мировой войны в ее честь отменили. Вероятнее всего, в социальных сетях Букингемского дворца, вопреки традиции, не появятся праздничные снимки королевы.