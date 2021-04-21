В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Охрана Пашиняна подралась с протестующими

Lenta.ru
35 минут назад
Охрана премьер-министра Армении Никола Пашиняна подралась с жителями города Мегри Сюникской области, протестующими против приезда главы правительства. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает «Интерфакс».
Пашинян пытался пройтись по городу. Его сопровождали более сотни человек и выкрикивали оскорбления. Премьер-министр сел в машину и покинул Мегри.
При этом, как сообщает «Sputnik Армения», на улицы также вышли сторонники Пашиняна. У них случился конфликт с протестующими. В ходе потасовки главе Службы госохраны Саркису Ованнисяну порвали пиджак.
Накануне, 20 апреля, житель села в Вайоцдзорской области не позволил Пашиняну возложить цветы к могиле родственника, погибшего во время последней войны в Нагорном Карабахе.
В Армении с середины ноября проходят акции с требованием отставки Пашиняна. Его обвиняют в последнем вооруженном конфликте с Азербайджаном.
В мире,Видео,ИА Sputnik,Интерфакс,Мегри,Армения,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители