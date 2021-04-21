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Железный занавес опускается: Запад пытается изолировать Россию

Мария Иванова
52 минуты назад
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что западные страны хотят опустить перед Россией железный занавес, сделав «главную ставку» на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Железный занавес опускается: Запад пытается изолировать Россию
Фото: РамблерРамблер
По мнению Шеремета, последние события - новые санкции, обострение в Донбассе, меры против «Северного потока-2» - «явно показали желание западных стран сдержать развитие России».
«С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. < > Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия», - заявил депутат.
По его мнению, «плацдармом для обострения» Запад выбрал соседей России, главным образом - Украину.
«Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется», - заключил Шеремет.
Как писал «Рамблер», ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик заявил, что выдачу виз россиянам необходимо «заморозить» из-за событий на Украине и на фоне расследования Чехии, оставив исключения на случай чрезвычайных семейных обстоятельств.
«Может быть, нужен «тайм-аут» для любых, я подчеркиваю - любых - визитов из России. Вплоть до Крыма эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозить визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы», - сказал он.
В мире,Михаил Шеремет,Госдума,ЕС,Республика Крым,Россия,Украина,
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