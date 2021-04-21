Железный занавес опускается: Запад пытается изолировать Россию

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По мнению Шеремета, последние события - новые санкции, обострение в Донбассе, меры против «Северного потока-2» - «явно показали желание западных стран сдержать развитие России».

«С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. < > Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия», - заявил депутат.

По его мнению, «плацдармом для обострения» Запад выбрал соседей России, главным образом - Украину.

«Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется», - заключил Шеремет.

Как писал «Рамблер», ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик заявил, что выдачу виз россиянам необходимо «заморозить» из-за событий на Украине и на фоне расследования Чехии, оставив исключения на случай чрезвычайных семейных обстоятельств.