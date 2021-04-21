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Реакцию на приговор убившему Джорджа Флойда сняли на видео

Александр Кузьмин
48 минут назад
Суд присяжных вынес обвинительный приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину за убийство Джорджа Флойда. Он был признан виновным по всем пунктам убийства.
Собравшиеся возле здания суда в Миннеаполисе встретили новость об обвинительном приговоре бурными овациями, после чего начали скандировать имя убитого полицейским Джорджа Флойда.
После решения присяжных Шовина в наручниках и вывели из зала суда. Экс-полицейский будет дожидаться приговора в тюрьме. Ему грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор огласят через два месяца.
В мире,Видео,Джордж Флойд,Миннеаполис,
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