Суд присяжных вынес обвинительный приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину за убийство Джорджа Флойда. Он был признан виновным по всем пунктам убийства.
Собравшиеся возле здания суда в Миннеаполисе встретили новость об обвинительном приговоре бурными овациями, после чего начали скандировать имя убитого полицейским Джорджа Флойда.
После решения присяжных Шовина в наручниках и вывели из зала суда. Экс-полицейский будет дожидаться приговора в тюрьме. Ему грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор огласят через два месяца.