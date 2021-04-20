Реклама вакцинации для русских в Латвии обернулась скандалом

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В балтийской республике проводится кампания «Два миллиона причин вакцинироваться». По всей стране висят баннеры, на которых известные люди рассказывают, почему они решили сделать прививку от COVID-19.

Один из таких плакатов, переведенный на русский язык, серьезно обидел русскоязычных латвийцев.

На плакате изображен знаменитый в прошлом футболист Каспар Горкш. В качестве причины, по которой он вакцинировался, указано: «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой».

При этом в латвийском варианте Горкш говорит, что хочет приехать в гости к бабушке с дедушкой.

Русскоязычные жители страны заподозрили, что плакат на русском языке намекает на то, что, прививаясь препаратом AstraZeneca, можно отправиться к праотцам.

В комментариях к новости о «трудностях перевода» на латвийском портале press.lv пользователи отмечают, что ошибка может быть не случайной, и таким образом правительство Латвии недвусмысленно намекает, где хочет видеть русскоязычное население страны.

«Это нас специально унижают», «Горшок все правильно сказал. Соскучился по прабабушке, уколись шмурдяком астразенька. Когда в стране появится Спутник, призывы станут не нужны», «Вариант с прабабушкой больше похож на угрозу, что в Латвии вполне логично», — написали пользователи.