Зеленский сравнил Украину 2014 и 2021 годов

Украина в 2021 году отличается от той же страны в 2014 году, заявил президент государства Владимир Зеленский . По его словам, современный Киев не боится, потому что у властей нет иллюзий о том, кто друг и кто враг.

Фото: Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нужно сегодня нам быть бдительными? Да. Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014. Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а кто может ударить в спину, — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Украинский лидер отметил, что современная Украина понимает все сценарии развития событий и знает, что будет делать в любой ситуации. Зеленский рассказал о своём общении с военными, с которыми он провёл два дня на передовой. Он назвал их невероятными защитниками, благодаря которым украинцы могут не бояться.

Что о ситуации говорят они? Они привыкли не говорить, а делать своё дело, — добавил политик.

Он отметил качественное оснащение и оружие солдат, их опыт, мужество, боевой дух и готовность дать отпор всем, а также «максимально доступно объяснить, что проход, проезд или пролёт по нашей земле нежелательным гостям запрещён».

Также Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину . Он предложил встретиться на территории военных действий в Донбассе.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.