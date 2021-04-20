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МИД Армении осудил заявление Алиева о готовности применить силу

ТАСС
55 минут назад
Армения осудила заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности применить силу для создания транспортного коридора через армянскую территорию до азербайджанского города Нахичевань и заявила о решимости защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.
"Мы решительно осуждаем стремление президента Азербайджана применить силу против территориальной целостности Армении. Подобные заявления наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности. Они раскрывают ложный характер недавних заявлений Азербайджана о мире", - заявила официальный представитель МИД Армении.
"Армения примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - заверила Нагдалян.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашим стратегическим союзником, а также со всеми нашими партнерами, заинтересованными в мире на Южном Кавказе", - говорится в заявлении армянского МИД.
Власти Армении ранее неоднократно заявляли, что стратегическим союзником страны является Россия.
В мире,Ильхам Алиев,МИД,Армения,Азербайджан,
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