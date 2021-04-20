МИД Армении осудил заявление Алиева о готовности применить силу

"Мы решительно осуждаем стремление президента Азербайджана применить силу против территориальной целостности Армении. Подобные заявления наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности. Они раскрывают ложный характер недавних заявлений Азербайджана о мире", - заявила официальный представитель МИД Армении.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашим стратегическим союзником, а также со всеми нашими партнерами, заинтересованными в мире на Южном Кавказе", - говорится в заявлении армянского МИД.