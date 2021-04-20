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Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Вероника Полынина
40 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе.
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Зеленского, накануне представители стран нормандской четверки обсуждали восстановление режима полного прекращения огня. Единственной страной, не поддержавшей заявление, стала Россия. Представители Москвы высказали предложение посетить линию разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.
«А что там понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю», - заявил Зеленский.
Он добавил, что готов пойти дальше и оценить ситуацию в Донбассе вместе со своим российским коллегой.
«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», - заявил он в ходе обращения.
В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Украина,
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