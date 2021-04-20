Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

По словам Зеленского, накануне представители стран нормандской четверки обсуждали восстановление режима полного прекращения огня. Единственной страной, не поддержавшей заявление, стала Россия. Представители Москвы высказали предложение посетить линию разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

Он добавил, что готов пойти дальше и оценить ситуацию в Донбассе вместе со своим российским коллегой.