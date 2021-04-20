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Чехия попросила ЕС и НАТО выслать российских дипломатов

Газета.Ru
30 минут назад
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек призвал союзников Праги по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности, сообщает Reuters.
"Мы призовем к коллективным действиям стран Европейского союза и НАТО, которые будут направлены на высылку определенных членов российской разведывательной службы из государств - членов ЕС и НАТО в знак солидарности", - сказал Гамачек.
Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек вызовет посла России в Праге Александра Змеевского.
17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.
Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека. В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
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