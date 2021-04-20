Пока вы не уснули: Колумбия вручила России ноту протеста

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Колумбия выразила протест России из-за нарушения границ

МИД Колумбии вручил ноту протеста послу России Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолётом Ил-96.

Теперь болгары: Россия высылает ещё двух дипломатов

Рамблер

Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Болгарии объявила двух сотрудников посольства этой страны в Москве персонами нон грата.

В России призвали запретить чешское пиво

Санкции против чешской продукции могут положительно повлиять не только на политику Праги, но и на снижение популярности алкоголя в РФ.

Американцам запретят ездить в Россию

Россия вошла в список стран, куда жителям США не рекомендуется ездить из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.

Российская торпеда апокалипсиса напугала США

В текущем году страна продолжает работы над данным оружием, которое, «имея почти неограниченную дальность действия, будет стремительно приближаться к целям на американском побережье, где взорвет двухмегатонную боеголовку».

Россия объявила Крым опасным для полетов

Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), с 20 по 24 апреля Россия объявила воздушное пространство над южной частью Крыма, территориальными водами, которые прилегают к Южному берегу полуострова, и частью международных вод Черного моря временно опасным для полетов воздушных судов до высоты 19 тысяч метров.

В Москве начали массово ловить «машины-призраки»

ГИБДД Москвы начало массово ловить незарегистрированные автомобили после ДТП с блогером Эдвардом Билом.

ФИФА выступила против создания Суперлиги

Международная федерация футбола (ФИФА) выступает категорически против создания европейской Суперлиги, она находится за пределами нынешней системы организации футбольных соревнований.

"Начала ухудшаться": Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве