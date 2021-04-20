Пока вы не уснули: Колумбия вручила России ноту протеста

Колумбия выразила протест России из-за нарушения границ
МИД
Колумбии вручил ноту протеста послу России Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолётом Ил-96.
Теперь болгары: Россия высылает ещё двух дипломатов
Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Болгарии объявила двух сотрудников посольства этой страны в Москве персонами нон грата.
В России призвали запретить чешское пиво
Санкции против чешской продукции могут положительно повлиять не только на политику Праги, но и на снижение популярности алкоголя в РФ.
Американцам запретят ездить в Россию
Россия вошла в список стран, куда жителям США не рекомендуется ездить из-за высокой заболеваемости коронавирусом.
МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов
Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек
заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Российская торпеда апокалипсиса напугала США
В текущем году страна продолжает работы над данным оружием, которое, «имея почти неограниченную дальность действия, будет стремительно приближаться к целям на американском побережье, где взорвет двухмегатонную боеголовку».
Россия объявила Крым опасным для полетов
Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), с 20 по 24 апреля Россия объявила воздушное пространство над южной частью Крыма, территориальными водами, которые прилегают к Южному берегу полуострова, и частью международных вод Черного моря временно опасным для полетов воздушных судов до высоты 19 тысяч метров.
В Москве начали массово ловить «машины-призраки»
ГИБДД
Москвы начало массово ловить незарегистрированные автомобили после ДТП с блогером Эдвардом Билом.
ФИФА выступила против создания Суперлиги
Международная федерация футбола (ФИФА) выступает категорически против создания европейской Суперлиги, она находится за пределами нынешней системы организации футбольных соревнований.
"Начала ухудшаться": Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице начала ухудшаться в последние недели, заявил мэр города Сергей Собянин
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