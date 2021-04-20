Нидерланды отменят комендантский час с 28 апреля

Нидерланды ослабят с 28 апреля ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В том числе будет отменен комендантский час, сообщил во вторник телеканал RTL со ссылкой на источники в голландском правительстве.

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"Комендантский час будет отменен, вновь смогут открыться магазины и рынки, - отметил телеканал. - Кроме того, смогут открыться террасы, однако работать они будут лишь с 12:00 по 18:00".

В то же время будут введены определенные ограничения в отношении тестовых массовых мероприятий, таких как концерты, представления и футбольные матчи, проводящиеся по всей стране в рамках эксперимента. Они будут отменяться, если число пациентов в отделениях интенсивной терапии будет превышать 900 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1,4 млн человек. Почти 17 тыс. инфицированных умерли.