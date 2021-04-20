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СМИ: Нидерланды отменят комендантский час с 28 апреля

ТАСС
1 час назад
Нидерланды ослабят с 28 апреля ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В том числе будет отменен комендантский час, сообщил во вторник телеканал RTL со ссылкой на источники в голландском правительстве.
Нидерланды отменят комендантский час с 28 апреля
Фото: ReutersReuters
"Комендантский час будет отменен, вновь смогут открыться магазины и рынки, - отметил телеканал. - Кроме того, смогут открыться террасы, однако работать они будут лишь с 12:00 по 18:00".
В то же время будут введены определенные ограничения в отношении тестовых массовых мероприятий, таких как концерты, представления и футбольные матчи, проводящиеся по всей стране в рамках эксперимента. Они будут отменяться, если число пациентов в отделениях интенсивной терапии будет превышать 900 человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1,4 млн человек. Почти 17 тыс. инфицированных умерли.
Для предотвращения распространения инфекции с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. В начале марта меры были немного ослаблены: открылись начальные и средние школы, была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, при соблюдении строгих условий смогли открыть двери магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости. Однако большая часть ограничений по-прежнему пока остается в силе. Последние несколько недель в стране выявляется по 5-8 тыс. новых случаев заражения ежедневно.
В мире,RTL Group,Нидерланды,
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