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«Пили пиво в номере»: немецкий режиссер о встрече с Путиным

Алиса Селезнёва
16 минут назад
Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай рассказал о своей книге «Научиться любить Россию», как именно познакомился с президентом Владимиром Путиным, написавшим к ней вступительное слово. Об этом пишет РЕН ТВ.
«Пили пиво в номере»: немецкий режиссер о встрече с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам автора книги, он написал ее, чтобы «устранить предрассудки».
«Вся история с Россией в моей жизни - это случайность, я не ожидал, что в 54 года я приеду в эту страну и останусь здесь», - заметил он.
Ханс-Йоахим Фрай отметил, что в решении переехать жить в Россию большую роль сыграло знакомство с президентом Владимиром Путиным. Во время одной из поездок в Германию глава России появился на Дрезденском оперном балу, который организовал Фрай.
«Владимир Владимирович приезжает на бал, мы стоим за сценой, и это была очень напряженная протокольная атмосфера. ( ) Его речь была очень успешной, а ночью мне позвонили и предложили приехать в номер к Путину попить пива. Мы сидели и общались, он спросил меня, не хочу ли я устроить проект в России. Меня пригласили», - рассказал он.
Немецкий режиссер подчеркнул, что в итоге он научился любить Россию и «русскую душу».
Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры. В ходе беседы они обменялись мнениями, в том числе и по ситуации на Украине.
В мире,Ангела Меркель,Владимир Путин,РЕН ТВ,
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