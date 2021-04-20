«Пили пиво в номере»: немецкий режиссер о встрече с Путиным

По словам автора книги, он написал ее, чтобы «устранить предрассудки».

Ханс-Йоахим Фрай отметил, что в решении переехать жить в Россию большую роль сыграло знакомство с президентом Владимиром Путиным. Во время одной из поездок в Германию глава России появился на Дрезденском оперном балу, который организовал Фрай.