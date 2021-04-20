Режим боевой готовности: На Украине активизировали работу спецслужб

Службу безопасности Украины (СБУ) перевели в режим повышенной боевой готовности во всех регионах страны, рассказал пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко. По его словам, СБУ действует на опережение, изучая всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах нацбезопасности.

Он заявил, что эскалация противостояния в Донбассе и наращивание агрессивной риторики со стороны России побуждают ведомство реагировать. По его словам, Москва проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки, передаёт «Укринформ».

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"К любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации мы относимся с особым вниманием", — подчеркнул Дехтяренко.

Он напомнил, что действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны — особо тяжкие преступления, с которым напрямую борется Служба безопасности.

Накануне фракция президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выступила с заявлением, в котором потребовала разорвать дипломатические отношения с Россией и провести мобилизацию резервистов в вооружённые силы страны. Парламентарии считают, что Киев может воспринимать происходящее на границах только как подготовку к вооружённой агрессии или масштабной военной провокации против Украины.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

Власти Украины допустили введение особого режима и ограничений для граждан в отдельных районах страны в связи с проведением антитеррористических учений. Об этом 19 апреля сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Учения пройдут в большинстве регионов страны. В них, помимо СБУ, примут участие полицейские, пограничники, военнослужащие. Планируется отработать защиту стратегически важных объектов и границ государства. Под особым вниманием окажется энергетическая и транспортная инфраструктура.

«Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей», — заявили в пресс-центре СБУ.

Ранее Украина провела учения со стрельбой в Донецкой области и маневры с участием танков и артиллерии возле Крыма.

В конце марта обострилась ситуация в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Украина также заявляет о наращивании российского военного присутствия у границ. В Кремле утверждают, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.

Украинские военные не заметили признаков подготовки России к войне. Стягивание войск у границ — это просто демонстрация военной силы, заявил в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев . Выпуск доступен на YouTube.

Он подчеркнул, что в случае подготовки к военному столкновению Россия создала бы на границе ударные группы. Однако таких образований Украина не фиксировала.

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«Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются — демонстрация силы», — сказал Наев.

Донбасс не хочет войны и не собирается её начинать, заявил на пресс-конференции глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин . И нельзя предсказать, что произойдёт, если Украина начнёт масштабные военные действия.

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"Конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы большой войны не началось. Но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет", — сказал Пушилин.

Глава ДНР констатировал, что на линии соприкосновения в Донбассе ситуация ухудшается, увеличивается количество обстрелов. Он признал, что усилился новый виток эскалации конфликта украинской стороной.

"Мы привыкли, что как только приезжают высокие европейские или американские гости на своеобразные «экскурсии», идёт демонстрация со стороны Вооружённых сил Украины", — саркастически заметил Пушилин.