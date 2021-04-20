Украинский депутат спровоцировал скандал в ПАСЕ

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс остановил выступление украинского депутата Алексея Гончаренко и пообещал принять жесткие меры в ответ на его поведение. Видео из зала заседаний ПАСЕ опубликовало РИА Новости.

Во время дебатов о стратегических приоритетах Совета Европы Гончаренко заявил, что ПАСЕ уделяет «слишком много внимания» вопросам искусственного интеллекта, но не считает приоритетом «территориальную целостность стран-участниц и мирное урегулирование конфликтов в Европе».

После этого он достал украинский флаг и потребовал от участников заседания посмотреть на него.

«Господин Гончаренко, это непозволительно в ПАСЕ. Могу я попросить вас остановиться? < > Отключите ему микрофон. Не вынуждайте меня просить вас покинуть зал», - сказал Дамс.

Гончаренко продолжил выступать без микрофона и начал кричать, после чего председатель вышел из себя.

«Я хочу, чтобы это было абсолютно ясно. Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Это дом демократии, мы здесь относимся друг к другу с уважением и стараемся решать проблемы, а не создавать их», - подчеркнул он.

Дамс пообещал сообщить об этом инциденте в Регламентный комитет ПАСЕ и заверил, что это «последний подобный инцидент» с участием Гончаренко под его председательством.

Петру Толстому. Как писал «Рамблер», в январе Гончаренко нахамил главе российской делегации в ПАСЕ, вице-спикеру Госдумы

«Это там вы граф Толстой, а здесь просто простой!» - сказал украинский депутат.