Украинский депутат спровоцировал скандал в ПАСЕ

«Господин Гончаренко, это непозволительно в ПАСЕ. Могу я попросить вас остановиться? < > Отключите ему микрофон. Не вынуждайте меня просить вас покинуть зал», - сказал Дамс.
«Я хочу, чтобы это было абсолютно ясно. Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Это дом демократии, мы здесь относимся друг к другу с уважением и стараемся решать проблемы, а не создавать их», - подчеркнул он.
«Это там вы граф Толстой, а здесь просто простой!» - сказал украинский депутат.