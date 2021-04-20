Президент Чада умер от боевых ранений

В президентских выборах приняли участие семь кандидатов. Для Идрисса Деби Итно прошедшие выборы стали шестыми по счету. Он неизменно побеждал после того, как пришел в конце 1990 года к власти в результате государственного переворота, свергнув Хиссена Хабре. В 2018 году парламент Чада принял новую конституцию, которая укрепила президентскую власть, но одновременно ограничила для политиков двумя шестилетними сроками нахождение на посту главы государства. Новая конституция позволяла Идриссу Деби Итно занимать президентское кресло до 2033 года при условии победы на выборах – предыдущие сроки ему не засчитываются.