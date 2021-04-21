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На Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией

Lenta.ruиещё 1
30 минут назад
На Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией. Об этом украинский политолог Павел Рудяков заявил изданию «Главред».
На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с РФ
Фото: ReutersReuters
По его словам, на данный момент дипломатические отношения между двумя странами существуют лишь формально, а все контакты сведены к минимуму. Эксперт подчеркнул, что такая ситуация длится на протяжении уже нескольких лет, и ни одна из сторон не заинтересована в изменении статус-кво.
Рудяков добавил, что разрыв дипотношений — это шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений. Так, по его мнению, если Киев захочет прибегнуть к данной мере, то ему придется советоваться с Западом, который будет выступать против нее. Он также объяснил, что разрыв отношений может привести к резкому ухудшению взаимоотношений Украины со странами, которые поддерживают связи с Москвой, например, Китаем.
Помимо этого, специалист отметил, что данное решение может негативно сказаться на 2,5 миллиона украинцах, которые ездят в Россию на заработки или временно проживают на ее территории.
Ранее члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией.
Ситуация в Донбассе находится в стадии обострения последние несколько недель. Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль, в свою очередь, заявляет об участившихся провокациях со стороны украинских силовиков и называют обстановку в регионе пугающей. Москва настаивает на необходимости выполнения Киевом пунктов Минских соглашений.
В мире,Партия Зеленского,Павел Рудяков,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Россия,Украина,
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