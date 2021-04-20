Саакашвили анонсировал возвращение в Грузию

Соглашение предложил глава Евросовета Шарль Мишель
18 апреля. Оно предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагается амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее, в частности, попадает и Мелия. В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.