Саакашвили анонсировал возвращение в Грузию

Политический кризис в Грузии длился около шести месяцев. В ноябре 2020 года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывалась от работы в новом парламенте. Подписав новое соглашение, оппозиционные партии обязались войти в него.