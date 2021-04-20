Обзор иноСМИ: От Зеленского потребовали разрыва дипотношений с Москвой

Придут даже за пенсией: украинским должникам пригрозили новыми мерами

По данным «Вестей», арест на счета будут накладывать с помощью автоматизированной системы. При этом заблокированы будут все деньги, даже если долг составляет 500–1000 гривен. «И затем еще надо побегать по исполнителям, чтобы арест сняли», - отмечает издание.

От Зеленского потребовали разорвать дипломатические отношения с Москвой

Почему обострилась «дипломатическая схватка» России и Запада

Главной причиной этих скандалов газета назвала ухудшение российско-американских отношений. «С тех пор, как Байден пришел к власти, он не только рассматривал Россию как серьезную угрозу безопасности, он также преследовал страну по таким вопросам, как «демократия, свобода и права человека». В отличие от прагматичной внешней политики администрации Трампа, команда Байдена снова подняла знамя дипломатии ценностей и попыталась восстановить трансатлантическое партнерство», - отмечает издание.