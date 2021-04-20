Обзор иноСМИ: От Зеленского потребовали разрыва дипотношений с Москвой

Придут даже за пенсией: украинским должникам пригрозили новыми мерами
Украинское издание «Вести» рассказало
, что из-за долгов по ЖКХ, кредитам и штрафам теперь будут блокировать любые счета украинцев - от зарплатных до пенсионных. Минюст
страны добился изменений, позволяющих приставам получать доступ ко всем доходам украинцев.
По данным «Вестей», арест на счета будут накладывать с помощью автоматизированной системы. При этом заблокированы будут все деньги, даже если долг составляет 500–1000 гривен. «И затем еще надо побегать по исполнителям, чтобы арест сняли», - отмечает издание.
От Зеленского потребовали разорвать дипломатические отношения с Москвой
Депутаты Верховной Рады
от фракции «Слуга народа» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского
разорвать дипломатические отношения с Россией, призвать резервистов в армию и попросить Великобританию и США направить своих военных на Украину. Об этом сообщает
NV.ua.
Кроме того, депутаты предложили обратиться к НАТО
с просьбой развернуть на Украине подразделения противокорабельных ракет и ПВО. Также «Слуги народа» призвали украинский бизнес и украинцев, работающих в РФ, завершить свои дела и вернуться домой.
Почему обострилась «дипломатическая схватка» России и Запада
Китайское издание «Хуаньцю шибао» рассказало
об обострении «дипломатической схватки» России и западных стран: в феврале Россия, Швеция, Польша и Германия «по очереди выгоняли дипломатов друг друга», в марте к этому процессу подключились Болгария, Румыния и Италия, а в апреле - Польша, Чехия и Украина.
Главной причиной этих скандалов газета назвала ухудшение российско-американских отношений. «С тех пор, как Байден пришел к власти, он не только рассматривал Россию как серьезную угрозу безопасности, он также преследовал страну по таким вопросам, как «демократия, свобода и права человека». В отличие от прагматичной внешней политики администрации Трампа, команда Байдена снова подняла знамя дипломатии ценностей и попыталась восстановить трансатлантическое партнерство», - отмечает издание.