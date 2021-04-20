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Меркель призвала поддерживать диалог с Россией

RT на русском
24 минуты назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на имеющиеся разногласия Запада в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.
Меркель призвала поддерживать диалог с Россией
Фото: ReutersReuters
Об этом она заявила по видеосвязи на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
«Мы должны оставаться в диалоге», — сказала Меркель.
При этом она признала, что сейчас «очень много конфликтов, которые осложняют отношения» с Россией.
Меркель отметила, что Германия, несмотря на мнение других стран ЕС, приняла решение в пользу «Северного потока — 2».
Она добавила, что в беседах с российским лидером Владимиром Путиным открыто критикует некоторые вещи.
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