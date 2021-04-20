Не надо иллюзий: На Украине генерал разоблачил планы НАТО

По его мнению, Киеву
не следует питать иллюзии по этому поводу.
«Мы должны рассчитывать в первую очередь сами на себя. За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», — сказал Смешко.
Генерал-полковник также отметил, что у западных стран нет долгосрочных планов как по Украине
, так и РФ
.
«Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России», — добавил он.
Киев вместе с НАТО
и Евросоюзом
«сделает всё, чтобы предотвратить войну». Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица
, комментируя для польского радио RMF FM напряженность на российско-украинской границе.
«Ситуация серьезная и непредсказуемая, но Украина делает всё возможное, чтобы найти дипломатическое решение эскалации. На украинско-российской границе довольно много войск, и это вызывает беспокойство. Мы получили заверения от наших партнеров на западе, включая Польшу, а также иные страны НАТО и ЕС, что они нам помогут», — заявил Дещица.
Помимо этого, украинский дипломат заявил польским журналистам, что «Украина будет биться до конца, пока не восстановит контроль над Донбассом и Крымом
».
«В настоящее время на Донбассе колоссальный рост напряжения. Впервые за последнее время ситуация там сильно обострилась», — рассказал Дещица.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил в беседе с журналом Time, что якобы «агрессивные действия» действия России у границ станут проверкой отношений Запада и Киева.
«То, что они хотят сделать, это поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины, что они на самом деле не считают нас партнером», — цитирует Зеленского РИА «Новости».
Украинский лидер также назвал это «своего рода испытанием».
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден
заставит Россию «заплатить» в случае безответственного поведения. По его словам, американский лидер четко обозначил свою позицию: «если Россия будет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
в свою очередь опроверг заявления американской стороны о якобы «скоплении» российских сил на границе с Украиной.
Ранее американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Подобные заявления делали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.
Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе».
«Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина».
«Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Западу необходимо перестать распространять дезинформацию по ситуации на территории Донбасса и не поддерживать иллюзии Киева. Также стоит отказаться от любых действий, которые могли бы привести к дестабилизации положения на юго-востоке Украины. Об этом в своей статье написал российский посол в Германии Сергей Нечаев
.
Он подчеркнул, что Запад должен перестать подпитывать киевские иллюзии о возможности решить конфликт в Донбассе военным путём. Такие шаги могут привести к непоправимым последствиям. По словам Нечаева, РФ, как и раньше, выступает за мирное урегулирование конфликта. И это решение, подчеркнул дипломат, основано на полноценном и последовательном соблюдении минского комплекса мер, одобренного резолюцией 2202 СБ ООН
.
Киев всё громче заявляет, что не собирается выполнять договорённости. Западные посредники вместо того, чтобы заставить украинские власти выполнить Минские соглашения, продолжают оправдывать любые действия киевского режима, — говорится в статье посла, опубликованной в газете Die Welt.
Киев уже несколько недель нагнетает обстановку вокруг ситуации в Донбассе и обвиняет Россию в стягивании военной мощи к своим границам. Москва на это ответила, заверив, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
обсудил ситуацию с безопасностью в Донбассе, а также заявил, что вступление Украины в в Североатлантический альянс является единственным путем к завершению конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, на Украине стремятся реформировать оборонный сектор и армию.
«НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», — сказал президент.
Кроме того, Зеленский выразил благодарность генсеку за «внимание альянса к безопасности ситуации вокруг Украины», а также призвал страны, входящие в НАТО, уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать военное присутствие в Черноморском регионе. Все это должно стать огромным фактором, который поможет сдерживать РФ, добавил он.
Сенатор Алексей Пушков
оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о НАТО и указал на допущенную им грубую ошибку.
"Вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путем" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате, - написал сенатор в Twitter. - В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс".
Напомним, в беседе с генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом, глава Украины назвал вступление страны в НАТО - единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Ранее в министерстве иностранных дел Германии отметили, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не стоит на повестке дня.
На эту тему также высказались и в США. Эксперты Defense Priorities, одного из авторитетных аналитических центров в США, назвали невозможным вступление Украины в НАТО в силу ряда причин. В отчете говорится о том, что политика Белого дома должна отдавать приоритет минимизации опасности прямого военного столкновения из-за Украины. По мнению политолога Барри Позена, Соединенные Штаты не имеют жизненно важного интереса в Украине, такого, ради которого стоит отправлять в эту страну американские войска.