Не надо иллюзий: На Украине генерал разоблачил планы НАТО

По его мнению, Киеву не следует питать иллюзии по этому поводу.

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«Мы должны рассчитывать в первую очередь сами на себя. За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», — сказал Смешко.

Генерал-полковник также отметил, что у западных стран нет долгосрочных планов как по Украине , так и РФ

«Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России», — добавил он.

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«Ситуация серьезная и непредсказуемая, но Украина делает всё возможное, чтобы найти дипломатическое решение эскалации. На украинско-российской границе довольно много войск, и это вызывает беспокойство. Мы получили заверения от наших партнеров на западе, включая Польшу, а также иные страны НАТО и ЕС, что они нам помогут», — заявил Дещица.

Помимо этого, украинский дипломат заявил польским журналистам, что «Украина будет биться до конца, пока не восстановит контроль над Донбассом и Крымом ».

«В настоящее время на Донбассе колоссальный рост напряжения. Впервые за последнее время ситуация там сильно обострилась», — рассказал Дещица.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с журналом Time, что якобы «агрессивные действия» действия России у границ станут проверкой отношений Запада и Киева.

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«То, что они хотят сделать, это поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины, что они на самом деле не считают нас партнером», — цитирует Зеленского РИА «Новости».

Украинский лидер также назвал это «своего рода испытанием».

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заставит Россию «заплатить» в случае безответственного поведения. По его словам, американский лидер четко обозначил свою позицию: «если Россия будет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь опроверг заявления американской стороны о якобы «скоплении» российских сил на границе с Украиной.

Ранее американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Подобные заявления делали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.

Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе».

«Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.

Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».

Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина».

«Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».

Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.

Западу необходимо перестать распространять дезинформацию по ситуации на территории Донбасса и не поддерживать иллюзии Киева. Также стоит отказаться от любых действий, которые могли бы привести к дестабилизации положения на юго-востоке Украины. Об этом в своей статье написал российский посол в Германии Сергей Нечаев

Он подчеркнул, что Запад должен перестать подпитывать киевские иллюзии о возможности решить конфликт в Донбассе военным путём. Такие шаги могут привести к непоправимым последствиям. По словам Нечаева, РФ, как и раньше, выступает за мирное урегулирование конфликта. И это решение, подчеркнул дипломат, основано на полноценном и последовательном соблюдении минского комплекса мер, одобренного резолюцией 2202 СБ ООН

Киев всё громче заявляет, что не собирается выполнять договорённости. Западные посредники вместо того, чтобы заставить украинские власти выполнить Минские соглашения, продолжают оправдывать любые действия киевского режима, — говорится в статье посла, опубликованной в газете Die Welt.

Киев уже несколько недель нагнетает обстановку вокруг ситуации в Донбассе и обвиняет Россию в стягивании военной мощи к своим границам. Москва на это ответила, заверив, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию с безопасностью в Донбассе, а также заявил, что вступление Украины в в Североатлантический альянс является единственным путем к завершению конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на Украине стремятся реформировать оборонный сектор и армию.

«НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», — сказал президент.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность генсеку за «внимание альянса к безопасности ситуации вокруг Украины», а также призвал страны, входящие в НАТО, уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать военное присутствие в Черноморском регионе. Все это должно стать огромным фактором, который поможет сдерживать РФ, добавил он.

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о НАТО и указал на допущенную им грубую ошибку.

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"Вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путем" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате, - написал сенатор в Twitter. - В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс".

Напомним, в беседе с генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом, глава Украины назвал вступление страны в НАТО - единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Ранее в министерстве иностранных дел Германии отметили, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не стоит на повестке дня.