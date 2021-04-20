€1,6 млрд выделит ФРГ на исследования коронавируса

Министерство образования
и научных исследований ФРГ
выделит порядка 1,6 млрд на исследования коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство DPA
со ссылкой на собственную информацию.
По его данным, около 627 млн из этой суммы предназначаются занимающимся разработкой вакцин против коронавируса германской компании BioNTech и расположенной в городе Тюбинген фармацевтической фирме CureVac. При этом указывается, что денежные средства являются дополнением к уже выделенным правительством ФРГ на исследования в области здравоохранения 2,9 млрд в 2020 году.
Основными научными институтами, специализирующимися на исследованиях COVID-19 в Германии, как пишет DPA, считаются Центр по изучению инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI) и Немецкий центр инфекционных исследований (DZIF). Так, HZI получил примерно 32 млн, в то время как DZIF порядка 5,8 млн.
Вместе с тем отмечается, что за последнее десятилетие власти Германии постоянно увеличивали расходы на исследования в области здравоохранения, включая биотехнологии. К примеру, если в 2010 году на эти цели было выделено чуть менее 1,9 млрд, то в 2019 году - почти 2,5 млрд.
По данным Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 9 609. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 3 163 308 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 297 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 80 303.