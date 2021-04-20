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DPA: власти ФРГ выделят около €1,6 млрд на исследования коронавируса

ТАСС
34 минуты назад
Министерство образования и научных исследований ФРГ выделит порядка 1,6 млрд на исследования коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на собственную информацию.
€1,6 млрд выделит ФРГ на исследования коронавируса
Фото: ReutersReuters
По его данным, около 627 млн из этой суммы предназначаются занимающимся разработкой вакцин против коронавируса германской компании BioNTech и расположенной в городе Тюбинген фармацевтической фирме CureVac. При этом указывается, что денежные средства являются дополнением к уже выделенным правительством ФРГ на исследования в области здравоохранения 2,9 млрд в 2020 году.
Основными научными институтами, специализирующимися на исследованиях COVID-19 в Германии, как пишет DPA, считаются Центр по изучению инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI) и Немецкий центр инфекционных исследований (DZIF). Так, HZI получил примерно 32 млн, в то время как DZIF порядка 5,8 млн.
Вместе с тем отмечается, что за последнее десятилетие власти Германии постоянно увеличивали расходы на исследования в области здравоохранения, включая биотехнологии. К примеру, если в 2010 году на эти цели было выделено чуть менее 1,9 млрд, то в 2019 году - почти 2,5 млрд.
По данным Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 9 609. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 3 163 308 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 297 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 80 303.
В мире,Минобрнауки,ИА DPA,Германия,
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