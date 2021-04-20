€1,6 млрд выделит ФРГ на исследования коронавируса

Министерство образования и научных исследований ФРГ выделит порядка 1,6 млрд на исследования коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на собственную информацию.

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По его данным, около 627 млн из этой суммы предназначаются занимающимся разработкой вакцин против коронавируса германской компании BioNTech и расположенной в городе Тюбинген фармацевтической фирме CureVac. При этом указывается, что денежные средства являются дополнением к уже выделенным правительством ФРГ на исследования в области здравоохранения 2,9 млрд в 2020 году.

Основными научными институтами, специализирующимися на исследованиях COVID-19 в Германии, как пишет DPA, считаются Центр по изучению инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI) и Немецкий центр инфекционных исследований (DZIF). Так, HZI получил примерно 32 млн, в то время как DZIF порядка 5,8 млн.

Вместе с тем отмечается, что за последнее десятилетие власти Германии постоянно увеличивали расходы на исследования в области здравоохранения, включая биотехнологии. К примеру, если в 2010 году на эти цели было выделено чуть менее 1,9 млрд, то в 2019 году - почти 2,5 млрд.