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Экс-глава СБУ заявил, что Киеву нужно отказаться от иллюзий в отношении Запада

Газета.Ruиещё 1
25 минут назад
Бывший глава СБУ, экс-руководитель военной разведки Украины генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Киеву следует отказаться от иллюзий в отношении Запада. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".
Экс-глава СБУ: За нас ни США, ни ЕС воевать не будут
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его словам, у Запада в данный момент отсутствует общая стратегия в отношении Украины, а также нет "общего видения стратегии в отношении России".
Как указал Смешко, конфликт в Донбассе отвечает и интересам стран Запада, при этом в них не знают, как обеспечить его решение. Он считает, что Украине нужно рассчитывать в первую очередь на себя.
"За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий", - сказал Семашко.
Ранее в апреле украинский президент Владимир Зеленский назвал то, что станет проверкой отношений Киева и Запада. Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. Его жертвами стали порядка 13 тысяч человек.
В мире,Игорь Смешко,Владимир Зеленский,СБУ,Киев,Россия,Украина,
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