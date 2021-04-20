Экс-глава СБУ: За нас ни США, ни ЕС воевать не будут

Ранее в апреле украинский президент Владимир Зеленский
назвал то, что станет проверкой отношений Киева и Запада. Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. Его жертвами стали порядка 13 тысяч человек.