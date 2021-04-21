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Украине предрекли «бессмысленный и беспощадный» бунт

Lenta.ruиещё 6
18 минут назад
Украинский эксперт Валентин Землянский предрек Украине «бессмысленный и беспощадный» бунт. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.
Эксперт предрек Украине «беспощадный» бунт
Фото: ReutersReuters
По его словам, на Украине практически не осталось не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут довериться и за которым они могут пойти на протест. Специалист подчеркнул, что украинцы четко осознают, что их всех «кинули» сначала в 2014 году, а затем после выборов президента 2019 года.
Эксперт отметил, что страну ждут уже не протесты, не «майданы», а бессмысленный и беспощадный бунт, который сметет все и вся. Украинцы уже будут разбираться, кто в каком правительстве и при каком президенте работал, резюмировал он.
Ранее на Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией. По словам украинского политолога Павла Рудякова, на данный момент дипломатические отношения между двумя странами существуют лишь формально, а все контакты сведены к минимуму. Эксперт подчеркнул, что такая ситуация длится на протяжении уже нескольких лет, и ни одна из сторон не заинтересована в изменении статус-кво.
В мире,Украина,Крым наш,Валентин Землянский,РИА Новости,
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