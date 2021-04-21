Эксперт предрек Украине «беспощадный» бунт

По его словам, на Украине практически не осталось не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут довериться и за которым они могут пойти на протест. Специалист подчеркнул, что украинцы четко осознают, что их всех «кинули» сначала в 2014 году, а затем после выборов президента 2019 года.