Spiegel: немцы массово едут в Москву за «Спутником V»

Жители Германии , не имея разрешения на использование «Спутника V» в стране, едут вакцинироваться в Россию . Только за минувшие выходные в Москву из Германии прилетели несколько десятков человек.

Об этом сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что «поездку за вакциной» организовала одна из норвежских туристических фирм. Стоимость тура для немцев с учётом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила $1999. Ещё $300 им придётся доплатить за прививку.

В отеле российской столицы немцев осмотрел врач, после чего они получили первый укол вакцины. Некоторые из тех, кто прилетел на вакцинацию, отказались от возвращения на родину до второго укола.