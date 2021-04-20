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Spiegel: немцы массово едут в Москву за «Спутником V»

News.ru
1 час назад
Жители Германии, не имея разрешения на использование «Спутника V» в стране, едут вакцинироваться в Россию. Только за минувшие выходные в Москву из Германии прилетели несколько десятков человек.
Spiegel: немцы массово едут в Москву за «Спутником V»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Об этом сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что «поездку за вакциной» организовала одна из норвежских туристических фирм. Стоимость тура для немцев с учётом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила $1999. Ещё $300 им придётся доплатить за прививку.
В отеле российской столицы немцев осмотрел врач, после чего они получили первый укол вакцины. Некоторые из тех, кто прилетел на вакцинацию, отказались от возвращения на родину до второго укола.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Германии пользуются большой популярностью краткосрочные туры в Россию, в ходе которых можно совместить вакцинацию от коронавируса с отдыхом от жёстких санитарных ограничений и культурной программой. На днях в российскую столицу приехали первые 50 жителей ФРГ, купившие такие антиковидные туры. Их стоимость составляет 1000.
В мире,Общество,Spiegel,Москва,Россия,Германия,
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