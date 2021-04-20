Чехия потребовала от России вернуть республике территорию

Механизм экспертных консультаций существует для того, чтобы решать возникающие проблемы в сфере недвижимости. Так в МИД РФ отреагировали на требование властей Праги вернуть земельный участок, принадлежащий российскому посольству.

Также там напомнили, что участки российской дипмиссии в Чехии были получены СССР в начале 1970-х годов в соответствии с советско-чехословацкими соглашениями, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Прага имеет «немалую недвижимость» в районе Тверской улицы Москвы.