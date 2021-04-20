В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Праге напомнили о «немалой недвижимости» в Москве

News.ruиещё 1
2 часа назад
Механизм экспертных консультаций существует для того, чтобы решать возникающие проблемы в сфере недвижимости. Так в МИД РФ отреагировали на требование властей Праги вернуть земельный участок, принадлежащий российскому посольству.
Чехия потребовала от России вернуть республике территорию
Фото: News.ruNews.ru
Также там напомнили, что участки российской дипмиссии в Чехии были получены СССР в начале 1970-х годов в соответствии с советско-чехословацкими соглашениями, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что Прага имеет «немалую недвижимость» в районе Тверской улицы Москвы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российское посольство в Праге должно вернуть территорию, которую оно заняло на части городского парка Стромовка, заявил староста района Прага-7 Ян Чижински. Городские власти хотят вернуть землю общей площадью примерно в половину гектара.
В мире,Взрывы боеприпасов,МИД,РИА Новости,Москва,Прага,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители